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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan rechnet bei Kion mit Prognosesenkung - 'Overweight'

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan senkt Kion-Ziel auf 60 Euro, bleibt positiv
    • ITS-Erholung später, SCS-Wachstumsrisiken höher
    • Kion dürfte Ergebnisziel senken, Potenzial bleibt
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan rechnet bei Kion mit Prognosesenkung - 'Overweight'
    Foto: Arne Dedert - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion von 70 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Voraussetzungen seien aktuell schwierig, schrieb Akash Gupta am Freitag nach dem Briefing des Spezialisten für Warenlagerlogistik vor dem Quartalsbericht. Er rechnet nun mit einer etwas späteren Erholung im Bereich Industrial Trucks & Services (ITS) und berücksichtigte Wachstumsrisiken bei den Supply Chain Solutions (SCS) stärker. Er rechnet damit, dass Kion das operative Ergebnisziel für das Gesamtjahr senken wird. Dieser Schritt müsse erst gegangen sein, bevor sich die Stimmung bessern könne, so Gupta. Grundsätzlich misst er den Kion-Aktien aber weiter viel Potenzial zu./rob/ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 11:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 11:45 / BST

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kion Group Aktie

    Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,95 % und einem Kurs von 36,37 auf Tradegate (02. Oktober 2026, 14:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kion Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Kion Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 61,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Kion Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 47,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +31,14 %/+95,31 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan



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