JPMorgan rechnet bei Kion mit Prognosesenkung - 'Overweight'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kion Group Aktie

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,95 % und einem Kurs von 36,37 auf Tradegate (02. Oktober 2026, 14:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kion Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Kion Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 61,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Kion Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 47,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +31,14 %/+95,31 % bedeutet.