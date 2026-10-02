USA
Beschäftigung steigt deutlich schwächer als erwartet
Für Sie zusammengefasst
- US-Beschäftigung steigt im September deutlich schwächer
- Nur 29.000 Stellen außerhalb der Landwirtschaft
- Vormonate um 60.000 Stellen abwärts korrigiert
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Beschäftigtenzahl in den USA ist im September deutlich schwächer als erwartet gestiegen. Außerhalb der Landwirtschaft legt sie um 29.000 zu, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 90.000 zusätzlichen Stellen gerechnet. Der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten wurde zudem um insgesamt 60.000 Stellen nach unten revidiert./jkr/jha/
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