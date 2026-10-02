JEFFERIES stuft NIKE INC auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nike von 75 auf 60 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Sportartikelkonzern mache Fortschritte bei seiner andauernden Neuorientierung, schrieb Analyst Randal Konik in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Produkte aus der "Performance"-Serie seien der Lichtblick des US-Konzerns. Der neue Finanzchef Dave Denton rücke mit einer eingeführten Prognose für 2027 vom üblichen Quartalsraster ab und setze damit die Erwartungen zurück. Konik sieht darin den bewussten Versuch, frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 19:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 19:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,12 % und einem Kurs von 28,70EUR auf Tradegate (02. Oktober 2026, 14:53 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Randal Konik
Analysiertes Unternehmen: NIKE INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 60
Kursziel alt: 75
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Randal Konik
Analysiertes Unternehmen: NIKE INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 60
Kursziel alt: 75
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte