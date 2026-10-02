Aktien Frankfurt
Dax behauptet Gewinne nach US-Arbeitsmarktdaten
- Dax erholte sich um 1,2 Prozent auf 25.232 Punkte
- Schwache US-Jobdaten minderten Zinserhöhungssorgen
- KI-Aktien stützten den Markt, Nike belastete Adidas kaum
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger verdrängen am Freitag die zuletzt aufgekommen Zins- und Inflationssorgen. Daran änderten auch die Arbeitsmarktdaten aus den USA nichts, die am Nachmittag veröffentlicht wurden. Die Beschäftigung war in den Vereinigten Staaten im September deutlich schwächer gestiegen als erwartet, was die Zinserhöhungserwartungen nicht zusätzlich befeuerte.
Im Schlepptau der anziehenden US-Indikationen gelang dem Dax eine schnelle Rückkehr über die Marke von 25.000 Punkten, die am Vortag erstmals seit Juli wieder unterschritten worden war. Durch den Anstieg um 1,2 Prozent auf 25.232 Punkte konnte der Leitindex sein Wochenminus auf 0,7 Prozent reduzieren. Der MDax legte am Freitag zuletzt um 0,8 Prozent auf 30.491 Zähler zu.
Laut dem Marktbeobachter Timo Emden von Captrader nimmt der Jobbericht "Druck vom geldpolitischen Sorgenkessel". Auch am Anleihemarkt hat sich die Lage etwas beruhigt nach dem jüngsten Ausverkauf, den es vor allem bei französischen Staatsanleihen gegeben hatte. Förderlich waren nachgebende Ölpreise, weil ein Bericht Spekulationen hervorrief, dass europäische Länder die Freigabe strategischer Reserven erwägen. Die Inflation in der Eurozone überraschte am Morgen nicht groß.
Eine Stütze für den Dax waren wieder einmal die Aktien mit KI-Fantasie, darunter Infineon , Siemens Energy und Hochtief mit Anstiegen zwischen 1,9 und 5,7 Prozent. Die relative Stärke im Technologiesektor setzt sich fort, denn der europäische Branchenindex erreichte ein Hoch seit Juni. In den USA schnuppert der Nasdaq 100 am Freitag an einem erneuten Rekord.
Nachrichtlich standen Sportartikelhersteller im Fokus, da ein enttäuschender Ausblick von Nike den Kurs der Amerikaner in der US-Vorbörse mit mehr als acht Prozent unter Druck brachte. Die Aktien von Adidas und Puma wurden davon aber nur anfangs belastet, denn sie schafften es beide ins Plus. Laut einem Börsianer sind die Probleme bei Nike weitgehend hausgemacht.
Im MDax sackten die Kurs von Auto1 und Kion jeweils nach Briefings vor Quartalsberichten ab. Für den Gebrauchtwagenhändler Auto1 senkte Marcus Diebel von JPMorgan seine Schätzungen wegen der Erkenntnis, dass das auf Skalierung ausgerichtete Geschäftsmodell den Gebrauchtwagenerwerb stärker gedämpft habe als gedacht.
Außerdem bewegten zwei Analystenkommentare: Aktien von Hensoldt hoben sich im MDax vom erholten Rüstungsumfeld mit einem Anstieg um 3,1 Prozent weiter positiv ab. Das Analysehaus Kepler Cheuvreux sieht in dem Rüstungselektronik-Spezialisten eine Kaufchance nach der jüngsten Abwertung des Sektors.
Papiere der Commerzbank sackten dagegen um zwei Prozent ab, nachdem RBC sein positives Votum aufgab. Die Titel des Bankhauses waren damit in guter Branchengesellschaft, denn jene der Deutschen Bank verloren ähnlich stark. Geprägt von den Sorgen wegen des Anstiegs der Anleiherenditen blieb der ganze Sektor unter Druck./tih/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nike (B) Aktie
Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,66 % und einem Kurs von 403,6 auf Tradegate (02. Oktober 2026, 14:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nike (B) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Nike (B) zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,50USD. Von den letzten 6 Analysten der Nike (B) Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 60,00USD was eine Bandbreite von +1,97 %/+103,94 % bedeutet.
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guten Tag
der Chart wurde bereits auf den Schlusskurs von gestern aktualisiert. Ich habe weiterhin die Marke von 25.290 auf der Uhr. Dort sehe ich aktuell einen entscheidenden Bereich: Entweder setzt sich die Bewegung in Richtung 25.000 fort, oder der Kurs stabilisiert sich und nimmt wieder die Aufwärtsrichtung auf.
Na Glückwunsch, dass du den Beitrag tatsächlich gefunden hast. War vermutlich auch der einzige Treffer, den du heute noch problemlos verbuchen konntest. 😉
Bei der Gelegenheit bin ich allerdings über ein paar ältere Positionen von dir gestolpert: Long bei 25.680 und 25.600. Interessanterweise findet diese „Erfolgsgeschichte“ in deiner aktuellen Performance-Erzählung keinerlei Erwähnung. Scheint wohl unter „nicht mehr relevant“ verbucht worden zu sein. Börsenforen haben schließlich auch ihre eigene Art von Bilanzkosmetik. 😂
Eigentlich war mein naiver Gedanke immer, dass man sich in einem Börsenforum über Setups, Strategien, Charttechnik, Erfahrungen und vor allem auch über Fehltrades austauscht. Also: Einstieg vorher, Argumentation dazu, Risiko benennen und hinterher gemeinsam schauen, was daraus geworden ist.
Bei dir läuft das offenbar etwas anders: Erst wird der Chart bunt angemalt, anschließend das passende Kursziel dazugebastelt und wenn der Markt zufällig in die richtige Richtung läuft, wird rückwirkend der Siegerpokal aufgestellt. Wenn nicht, verschwindet der Trade vermutlich irgendwo zwischen Support und Gedächtnislücke. 😎
Und dann diese KI-generierten Chart-Kunstwerke mit Chan, Mister Peng und Kurszielen aus dem digitalen Orakel. Ich warte eigentlich nur noch auf den nächsten Chart mit Fibonacci, Elliott, Mondphase und einem „Strong Buy“, weil Merkur rückläufig ist. 😂
Das Problem ist dabei nicht einmal, dass jemand andere Methoden verwendet. Ganz im Gegenteil. Unterschiedliche Ansätze sind doch genau das, wovon ein Forum lebt. Das Problem entsteht dort, wo aus Austausch Selbstinszenierung wird und aus einer Analyse eine nachträgliche Heldengeschichte.
Auch die Nummer mit den angeblichen „Fans“ war durchaus unterhaltsam. Ich wusste gar nicht, dass wir hier inzwischen ein Börsenforum mit Fankurve betreiben. Vielleicht fehlt nur noch der Schal mit der Aufschrift „Long seit gestern, Gewinner seit heute“. 😉
Und nein: Es geht mir nicht darum, dir deine Trades madig zu machen. Wenn deine Strategie funktioniert – wunderbar. Dann zeig sie doch einfach nachvollziehbar. Vorher. Mit Einstieg, Risiko, Szenario und anschließendem Ergebnis. Genau das wäre nämlich tatsächlich fachlicher Austausch.
Denn eines sollte selbst an der Börse klar sein: Ein nachträglich perfekter Chart ist ungefähr so wertvoll wie ein ausgestopfter Trade, den man anschließend aus dem Screenshot herauscropt. Sieht beeindruckend aus – hilft aber niemandem beim nächsten Einstieg.
Vielleicht also einfach mal weniger „Schaut her, ich habe gewonnen“ und etwas mehr „So bin ich auf den Trade gekommen – was denkt ihr?“.
Das wäre dann tatsächlich Börse auf Augenhöhe.
Bis dahin wünsche ich weiterhin viel Erfolg beim Rückspulen der Charts. 📈
Und natürlich ein schönes Wochenende – vorzugsweise ohne weitere historische Kursdaten, die plötzlich ganz zufällig wieder auftauchen.