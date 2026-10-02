Suedzucker Aktienkurs sinkt weiter - -4,32 % - 02.10.2026

Die Anleger von Suedzucker müssen heute einen Kursrückgang von -4,32 % verkraften. Die Aktie notiert aktuell bei 11,960€. Die Talfahrt der Suedzucker Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,09 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 11,960€, mit einem Minus von -4,32 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Südzucker ist einer der größten Zuckerproduzenten Europas, zudem aktiv in Spezialitäten (Functional Food, Stärke), CropEnergies (Bioethanol) und Fruchtzutaten. Hauptprodukte: Zucker, Stärke, Ethanol, Fruchtzubereitungen. Starke Marktstellung in der EU-Agrar- und Zuckerindustrie. Wichtige Wettbewerber: Nordzucker, Tereos, Cristal Union. USP: integrierte Wertschöpfungskette, Diversifikation über Zucker hinaus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Suedzucker in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +20,21 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die Suedzucker Aktie damit um -2,13 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,57 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Suedzucker +36,82 % gewonnen.

Während Suedzucker deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,24 %.

Suedzucker Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,13 % 1 Monat -6,57 % 3 Monate +20,21 % 1 Jahr +33,83 %

? wallstreetONLINE-Community zur Suedzucker Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 02.10.2026, 15:00 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die volatile Kursreaktion auf starke Q2-Zahlen: Das EBITDA stieg auf 168 Mio. Euro, Umsatz- und EBITDA-Prognose wurden angehoben bzw. eingegrenzt. Nach einem Anstieg über 13 Euro fiel der Kurs jedoch deutlich. Skepsis betrifft das Zuckersegment, eine schwache Rübenernte und mögliche Zuckersteuer; Erwartungen reichen von 9 bis 17 Euro.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Suedzucker eingestellt.

Informationen zur Suedzucker Aktie

Es gibt 204 Mio. Suedzucker Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,45 Mrd.EUR € wert.

In der heutigen Finanzübersicht präsentieren wir Ihnen die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 02.10.2026, basierend auf den Daten von 12:00 Uhr. Diese Informationen bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen Markttrends und Handelsaktivitäten in diesen Anlageklassen.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Agrana Beteiligungs, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,14 %.

Suedzucker Aktie jetzt kaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Suedzucker Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Suedzucker Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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