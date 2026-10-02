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    Besonders beachtet!

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    Suedzucker Aktienkurs sinkt weiter - -4,32 % - 02.10.2026

    Am 02.10.2026 ist die Suedzucker Aktie, bisher, um -4,32 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Suedzucker Aktie.

    Besonders beachtet! - Suedzucker Aktienkurs sinkt weiter - -4,32 % - 02.10.2026
    Foto: Dennis Möbus - Südzucker AG

    Südzucker ist einer der größten Zuckerproduzenten Europas, zudem aktiv in Spezialitäten (Functional Food, Stärke), CropEnergies (Bioethanol) und Fruchtzutaten. Hauptprodukte: Zucker, Stärke, Ethanol, Fruchtzubereitungen. Starke Marktstellung in der EU-Agrar- und Zuckerindustrie. Wichtige Wettbewerber: Nordzucker, Tereos, Cristal Union. USP: integrierte Wertschöpfungskette, Diversifikation über Zucker hinaus.

    Wie hat sich die Suedzucker-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die Anleger von Suedzucker müssen heute einen Kursrückgang von -4,32 % verkraften. Die Aktie notiert aktuell bei 11,960. Die Talfahrt der Suedzucker Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,09 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 11,960, mit einem Minus von -4,32 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Suedzucker in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +20,21 % bestehen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Suedzucker Aktie damit um -2,13 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,57 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Suedzucker +36,82 % gewonnen.

    Während Suedzucker deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,24 %.

    Suedzucker Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,13 %
    1 Monat -6,57 %
    3 Monate +20,21 %
    1 Jahr +33,83 %
    Stand: 02.10.2026, 15:00 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Suedzucker Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die volatile Kursreaktion auf starke Q2-Zahlen: Das EBITDA stieg auf 168 Mio. Euro, Umsatz- und EBITDA-Prognose wurden angehoben bzw. eingegrenzt. Nach einem Anstieg über 13 Euro fiel der Kurs jedoch deutlich. Skepsis betrifft das Zuckersegment, eine schwache Rübenernte und mögliche Zuckersteuer; Erwartungen reichen von 9 bis 17 Euro.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Suedzucker eingestellt.

    Zur Suedzucker Diskussion

    Informationen zur Suedzucker Aktie

    Es gibt 204 Mio. Suedzucker Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,45 Mrd.EUR € wert.

    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 02.10.26


    In der heutigen Finanzübersicht präsentieren wir Ihnen die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 02.10.2026, basierend auf den Daten von 12:00 Uhr. Diese Informationen bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen Markttrends und Handelsaktivitäten in diesen Anlageklassen.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Agrana Beteiligungs, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,14 %.

    Suedzucker Aktie jetzt kaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der Suedzucker Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Suedzucker Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Suedzucker

    -4,00 %
    -2,76 %
    -5,97 %
    +19,46 %
    +31,77 %
    -12,61 %
    -10,86 %
    -49,90 %
    +92.207,69 %
    ISIN:DE0007297004WKN:729700
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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