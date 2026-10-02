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    Seeblockade

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    Ukrainische Agrarexporte haben sich halbiert

    Für Sie zusammengefasst
    • Blockierte Schwarzmeerhäfen halbieren Agrarexporte
    • 30 Millionen Tonnen Agrarprodukte ohne Export
    • Donau und Bahn steigern Transporte im September
    Seeblockade - Ukrainische Agrarexporte haben sich halbiert
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    KIEW (dpa-AFX) - Aufgrund der durch Russland blockierten Schwarzmeerhäfen haben sich die ukrainischen Agrarexporte mehr als halbiert. "Das bedeutet, dass wir im laufenden Wirtschaftsjahr (2026/2027) etwa 30 Millionen Tonnen landwirtschaftlicher Erzeugnisse im Wert von rund 30 Milliarden US-Dollar (rund 26 Milliarden Euro) nicht exportieren können", sagte Landwirtschaftsminister Taras Wyssozkyj Journalisten gemäß einer Meldung von Interfax-Ukraine.

    Im September seien die Exporte auf 2,4 Millionen Tonnen oder 46 Prozent der geplanten Ausfuhren gefallen. Davon waren 1,4 Millionen Tonnen Getreide.

    54 Prozent der Agrarexporte laufen über die Donauhäfen des Landes. Weitere 41 Prozent der Agrargüter werden mittels Eisenbahn ausgeführt und die verbleibenden 5 Prozent auf der Straße. "Im September haben wir im Vergleich zum August die Transportmengen sowohl auf der Schiene als auch auf der Donau erhöht", erklärte der Minister.

    Eskalation des Seekriegs seit Juli

    Anfang Juli begann das ukrainische Militär Schiffe im Schwarzen und Asowschen Meer, die russisch kontrollierte Häfen anliefen, mit Drohnen anzugreifen. Mehr als 300 Tanker und Frachter hat Kiew eigenen Angaben nach seitdem beschädigt. Im Gegenzug intensivierte Russland seine Angriffe auf ukrainische Häfen am Schwarzen Meer und an der Donau und ebenso auf Schiffe. Dies brachte den Schiffsverkehr an den ukrainischen wie auch an den russischen Schwarzmeerhäfen weitgehend zum Erliegen.

    Russland versucht, einen Teil seiner Getreideexporte auf andere Häfen an Ostsee und am Arktischen Ozean umzuleiten. Beide Länder haben zusammen gewöhnlich einen Weltmarktanteil vor allem bei Weizen von bis zu 30 Prozent. Wichtige Abnehmerländer befinden sich in Nordafrika, dem Nahen Osten und Asien.

    Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 gegen eine großangelegte russische Invasion./ast/DP/he







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