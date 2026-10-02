TAIPEI, 2. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Angel Lee, CEO der PhytoHealth Corporation, wurde zu einer der 27 „Ten Outstanding Young Women" Taiwans ernannt. Diese prestigeträchtige nationale Auszeichnung würdigt ihre Führungsrolle bei der Weiterentwicklung von PG2 Lyo. Injection – dem weltweit ersten verschreibungspflichtigen Medikament, das speziell für mittelschwere bis schwere krebsbedingte Erschöpfung (CRF) zugelassen ist – sowie ihre Beiträge zur Entwicklung pflanzlicher Arzneimittel und zur unterstützenden Krebsbehandlung.

Die Auszeichnung würdigt die Arbeit von PhytoHealth bei der Weiterentwicklung von PG2, Taiwans erstem zugelassenen pflanzlichen Arzneimittel, sowie bei der Sensibilisierung der medizinischen Fachwelt für krebsbedingte Müdigkei0'pt

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

PG2 wurde aus raffinierten Polysacchariden von Astragalus membranaceus entwickelt, einer Heilpflanze, die in den WHO-Monographien über ausgewählte Heilpflanzen dokumentiert ist, und ist zudem Taiwans erstes zugelassenes pflanzliches Arzneimittel. PG2 wird in medizinischen Einrichtungen in ganz Taiwan zur Behandlung von krebsbedingter Müdigkeit eingesetzt und wird für berechtigte Brustkrebspatientinnen von der taiwanesischen gesetzlichen Krankenversicherung (NHI) übernommen. PhytoHealth arbeitet weiterhin daran, klinische Belege für seine firmeneigene Plattform mit raffinierten Astragalus-Polysacchariden (rAPS) zu sammeln und deren breiteres Potenzial in der unterstützenden Krebsbehandlung zu erforschen.

Krebsbedingte Erschöpfung (CRF) ist ein schwächender Zustand, der sich von gewöhnlicher Müdigkeit unterscheidet und Patienten während der gesamten Krebsbehandlung beeinträchtigen kann. Dennoch wurde sie in der Vergangenheit oft nicht ausreichend erkannt und behandelt. Über die Entwicklung von PG2 hinaus hat PhytoHealth gemeinsam mit der taiwanesischen medizinischen Fachwelt daran gearbeitet, CRF von einem oft übersehenen Aspekt der Krebserkrankung zu einem Zustand zu machen, der in der klinischen Versorgung aktiver erkannt und behandelt wird. Diese Bemühungen trugen zur Entwicklung der ersten klinischen Leitlinien Taiwans für krebsbedingte Müdigkeit bei.

Aufbauend auf der etablierten klinischen Anwendung und der regulatorischen Grundlage von PG2 in Taiwan sucht PhytoHealth aktiv nach internationalen Partnern aus der Pharma- und Gesundheitsbranche, um die weltweite Entwicklung von PG2 und seiner pflanzlichen Wirkstoffplattform voranzutreiben.

„Diese Anerkennung ist nicht nur eine persönliche Ehre, sondern auch eine Verantwortung", sagte Lee. „Unser Ziel ist es, wissenschaftliche Forschung in sinnvolle Vorteile für Patienten umzusetzen. Wir werden weiterhin mit Partnern aus Medizin und Industrie auf der ganzen Welt zusammenarbeiten, um die unterstützende Krebsversorgung voranzubringen und Taiwans biotechnologische Innovationen der globalen Gesundheitsgemeinschaft zugänglich zu machen."

Lee und die anderen Preisträger wurden für ihre Leistungen in verschiedenen Fachbereichen und ihre Beiträge zur Gesellschaft gewürdigt.

Lee hat einen Bachelor-Abschluss in Rechnungswesen von der National Taiwan University und einen MBA von der Carnegie Mellon University. Bevor sie Führungspositionen in der Biotechnologie übernahm, sammelte sie Berufserfahrung bei Deloitte und im Pharmageschäft Janssen von Johnson & Johnson.

Informationen zu PhytoHealth Corporation

Die PhytoHealth Corporation ist ein in Taiwan ansässiges Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Forschung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapeutika konzentriert und über besondere Fachkompetenz in der Entwicklung pflanzlicher Arzneimittel verfügt. Das Portfolio umfasst PG2 Lyo. Injection gegen krebsbedingte Müdigkeit und Oraphine, ein orales Analgetikum, das zur Behandlung mittelschwerer bis schwerer Schmerzen entwickelt wurde. Aufbauend auf seiner Plattform für veredelte Astragalus-Polysaccharide (rAPS) und seinen umfassenden Kompetenzen in der Arzneimittelentwicklung treibt PhytoHealth die klinische Forschung weiter voran und strebt internationale Partnerschaften an, um in Taiwan entwickelte Innovationen im Gesundheitswesen auf die globalen Märkte zu bringen.

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