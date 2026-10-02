DZ BANK stuft Hornbach Holding auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Hornbach Holding beim fairen Aktienwert von 88 Euro auf "Halten" belassen. Der Baumarktkonzern drehe an den richtigen Schrauben, schrieb Thomas Maul am Freitag. Den wichtigsten Kurstreiber fu?r die Aktie sieht er in einer nachhaltigen Belebung der Nachfrage bei größeren Renovierungsprojekten, die noch ausstehe./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 14:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 14:18 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,84 % und einem Kurs von 84,50EUR auf Tradegate (02. Oktober 2026, 15:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thomas Maul

Analysiertes Unternehmen: Hornbach Holding

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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