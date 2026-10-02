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    Besonders beachtet!

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    Himax Technologies Aktie heute im Plus - 02.10.2026

    Die Himax Technologies Aktie notiert am 02.10.2026 mit +0,78 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Himax Technologies Aktie heute im Plus - 02.10.2026
    Foto: Owen Miller - Unsplash

    Himax Technologies ist ein taiwanischer Anbieter von Display-Treiber-ICs und Imaging-Lösungen für Smartphones, Automotive, TVs, AR/VR und Industrie-Displays. Kernprodukte: TDDI-, AMOLED-, Automotive- und 3D-Sensing-Chips. Starke Position in Nischen- und Automotive-Displays. Wichtige Wettbewerber: Novatek, Synaptics, Samsung, BOE-Tochterfirmen. USP: breite IP-Basis, enge OEM-Beziehungen, Stärke bei Automotive- und AR/VR-Treibern.

    Himax Technologies Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.10.2026

    Es geht bergauf für Himax Technologies: Die Aktie verzeichnet am heutigen Handelstag ein Plus von +0,78 % und steht bei 13,000. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,20 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Himax Technologies Aktie. Nach einem Plus von +3,20 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 13,000, mit einem Plus von +0,78 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Himax Technologies Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +0,79 %.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,17 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,63 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +82,73 % gewonnen.

    Himax Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,17 %
    1 Monat +7,63 %
    3 Monate +0,79 %
    1 Jahr +71,62 %
    Stand: 02.10.2026, 15:33 Uhr

    Informationen zur Himax Technologies Aktie

    Es gibt 174 Mio. Himax Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,27 Mrd. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Himax Technologies

    Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,60 %. Microchip Technology notiert im Plus, mit +2,82 %. Texas Instruments notiert im Plus, mit +3,22 %. NXP Semiconductors legt um +2,96 % zu

    Himax Technologies Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der Himax Technologies Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Himax Technologies Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Himax Technologies

    +3,10 %
    +3,17 %
    +7,63 %
    +0,79 %
    +71,62 %
    +128,83 %
    +40,33 %
    +65,00 %
    +83,45 %
    ISIN:US43289P1066WKN:A0JKBX
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