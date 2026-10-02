Glencore erhält grünes Licht für Kupferprojekt in Argentinien
- Glencore erhält Rigi-Zusage für Kupferprojekt Mara
- Rigi sichert steuerliche und regulatorische Vorteile
- Alumbrera startet Produktion im zweiten Halbjahr 2027
BAAR (dpa-AFX) - Der Rohstoffkonzern Glencore hat in Argentinien eine wichtige Genehmigung für sein Kupferprojekt Mara erhalten. Das Projekt sei in das staatliche Förderprogramm für Großinvestitionen (Rigi) aufgenommen worden, teilte der Konzern am Freitag mit.
Damit erhält Glencore für die geplante Großinvestition steuerliche und regulatorische Sicherheiten. Mara verbindet die Kupferlagerstätte Agua Rica in der argentinischen Provinz Catamarca mit den rund 35 Kilometer entfernten Aufbereitungsanlagen der Mine Alumbrera.
Das Vorkommen umfasst laut Glencore geschätzte Mineralressourcen von rund 1,2 Milliarden Tonnen Erz. In den ersten zehn Betriebsjahren könnte Mara jährlich im Schnitt mehr als 200.000 Tonnen Kupfer in Konzentrat produzieren. Daneben enthält die Lagerstätte Gold, Silber und Molybdän.
Unterdessen kommt die Wiederinbetriebnahme von Alumbrera schneller voran als geplant. Glencore rechnet nun bereits im zweiten Halbjahr 2027 mit der ersten Produktion. Bislang war das erste Halbjahr 2028 angepeilt worden. Beschäftigt werden dort derzeit knapp 2.000 Personen. Der Neustart soll zugleich den späteren Hochlauf von Mara erleichtern./to/tp/AWP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Glencore Aktie
Die Glencore Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,80 % und einem Kurs von 6,62 auf Tradegate (02. Oktober 2026, 15:37 Uhr) gehandelt.
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Glencore zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1249. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5900 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,5000GBP. Von den letzten 4 Analysten der Glencore Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000GBP was eine Bandbreite von -39,39 %/-24,24 % bedeutet.
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Glencore steigt in Bieterkampf um Kobaltproduzenten Sherritt ein
@Nickel
Doch wenn ich noch 15 Jahre habe, ist das viel,
sofern die Gesundheit nicht schon früher den Schalter auf OFF legt.
2025 hab ich 3 Todesfälle in meiner Verwandschaft miterlebt und wenn ich eines weiss, Krebs ist der wahre Teufel …..
Passt auf Euch auf !