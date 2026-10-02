Glencore erhält grünes Licht für Kupferprojekt in Argentinien

Damit erhält Glencore für die geplante Großinvestition steuerliche und regulatorische Sicherheiten. Mara verbindet die Kupferlagerstätte Agua Rica in der argentinischen Provinz Catamarca mit den rund 35 Kilometer entfernten Aufbereitungsanlagen der Mine Alumbrera.

BAAR (dpa-AFX) - Der Rohstoffkonzern Glencore hat in Argentinien eine wichtige Genehmigung für sein Kupferprojekt Mara erhalten. Das Projekt sei in das staatliche Förderprogramm für Großinvestitionen (Rigi) aufgenommen worden, teilte der Konzern am Freitag mit.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Das Vorkommen umfasst laut Glencore geschätzte Mineralressourcen von rund 1,2 Milliarden Tonnen Erz. In den ersten zehn Betriebsjahren könnte Mara jährlich im Schnitt mehr als 200.000 Tonnen Kupfer in Konzentrat produzieren. Daneben enthält die Lagerstätte Gold, Silber und Molybdän.

Unterdessen kommt die Wiederinbetriebnahme von Alumbrera schneller voran als geplant. Glencore rechnet nun bereits im zweiten Halbjahr 2027 mit der ersten Produktion. Bislang war das erste Halbjahr 2028 angepeilt worden. Beschäftigt werden dort derzeit knapp 2.000 Personen. Der Neustart soll zugleich den späteren Hochlauf von Mara erleichtern./to/tp/AWP/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Glencore Aktie Die Glencore Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,80 % und einem Kurs von 6,62 auf Tradegate (02. Oktober 2026, 15:37 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Glencore Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Glencore zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1249. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5900 %. Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,5000GBP. Von den letzten 4 Analysten der Glencore Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000GBP was eine Bandbreite von -39,39 %/-24,24 % bedeutet.





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