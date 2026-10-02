Tesla übertrifft Erwartungen mit Auslieferungen - Aktie zieht an
- Tesla lieferte 486.532 Autos, zwei Prozent weniger
- Prognosen übertroffen, Aktie stieg fast vier Prozent
- Musk setzt auf Robotaxis und humanoide Roboter
AUSTIN (dpa-AFX) - Die Auslieferungen von Tesla sind im vergangenen Quartal gesunken - lagen aber über den Erwartungen von Analysten. Der von Tech-Milliardär Elon Musk geführte Autobauer brachte laut einer Mitteilung vom Freitag 486.532 Elektrofahrzeuge zu den Kunden - rund zwei Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragte Analysten hatten im Schnitt mit knapp 464.000 ausgelieferten Autos gerechnet. Die Tesla-Aktie legte in New York um fast vier Prozent zu.
Das dritte Quartal des Vorjahres war von einer Sonderkonjunktur geprägt: US-Präsident Donald Trump ließ Ende September 2025 die Steuervergünstigung von 7.500 Dollar beim Kauf von Elektroautos auslaufen. In dem Vierteljahr schnellten die Tesla-Auslieferungen um 7,4 Prozent hoch, weil Interessenten in den USA die Prämie noch mitnehmen wollten. Danach kam - wie auch bei anderen Herstellern - ein Rückschlag. In diesem Jahr konnte Tesla die Auslieferungen aber zum Teil ausbauen.
Musk hat angekündigt, Tesla auf selbstfahrende Robotaxis und humanoide Roboter auszurichten. Aktuell muss das Geld aber noch weiterhin hauptsächlich mit dem Autoverkauf verdient werden./so/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,33 % und einem Kurs von 328,7 auf Tradegate (02. Oktober 2026, 15:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 441,67USD. Von den letzten 6 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 350,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 480,00USD was eine Bandbreite von +6,59 %/+46,19 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Tesla - A1CX3T - US88160R1014
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Tesla nimmt Kreditlinie von 30 Mrd. USD von Citi und Wells Fargo in Anspruch:
Herrjeh das ist so ein trauriger Kult. In den Kommentaren schreibt er: