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    Tesla übertrifft Erwartungen mit Auslieferungen - Aktie zieht an

    Für Sie zusammengefasst
    • Tesla lieferte 486.532 Autos, zwei Prozent weniger
    • Prognosen übertroffen, Aktie stieg fast vier Prozent
    • Musk setzt auf Robotaxis und humanoide Roboter
    Tesla übertrifft Erwartungen mit Auslieferungen - Aktie zieht an
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    AUSTIN (dpa-AFX) - Die Auslieferungen von Tesla sind im vergangenen Quartal gesunken - lagen aber über den Erwartungen von Analysten. Der von Tech-Milliardär Elon Musk geführte Autobauer brachte laut einer Mitteilung vom Freitag 486.532 Elektrofahrzeuge zu den Kunden - rund zwei Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragte Analysten hatten im Schnitt mit knapp 464.000 ausgelieferten Autos gerechnet. Die Tesla-Aktie legte in New York um fast vier Prozent zu.

    Das dritte Quartal des Vorjahres war von einer Sonderkonjunktur geprägt: US-Präsident Donald Trump ließ Ende September 2025 die Steuervergünstigung von 7.500 Dollar beim Kauf von Elektroautos auslaufen. In dem Vierteljahr schnellten die Tesla-Auslieferungen um 7,4 Prozent hoch, weil Interessenten in den USA die Prämie noch mitnehmen wollten. Danach kam - wie auch bei anderen Herstellern - ein Rückschlag. In diesem Jahr konnte Tesla die Auslieferungen aber zum Teil ausbauen.

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    Musk hat angekündigt, Tesla auf selbstfahrende Robotaxis und humanoide Roboter auszurichten. Aktuell muss das Geld aber noch weiterhin hauptsächlich mit dem Autoverkauf verdient werden./so/men

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,33 % und einem Kurs von 328,7 auf Tradegate (02. Oktober 2026, 15:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 441,67USD. Von den letzten 6 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 350,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 480,00USD was eine Bandbreite von +6,59 %/+46,19 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Teslas 30-Mrd.-USD-Kreditlinie angesichts einer Marktbewertung von rund 1,3 Bio. USD und Sorgen über Profitabilität sowie sinkende Erlöse aus CO2-Zertifikaten. Zudem werden FSD-Zulassungen in Europa als Level-2-Fahrassistenz relativiert, Sicherheitsrisiken diskutiert und charttechnisch ein Retest der unteren Keilbegrenzung erwähnt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

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    dpa-AFX
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