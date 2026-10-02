VW-Tochter Skoda ruft weltweit 1,7 Millionen Fahrzeuge zurück
- Skoda ruft weltweit 1,7 Millionen Fahrzeuge zurück
- Ein Schraubenabriss kann zum Lenkungsausfall führen
- Betroffen sind Kodiaq, Karoq, Octavia und Superb
FLENSBURG (dpa-AFX) - Wenige Tage nach dem Rückruf mehrerer Millionen Fahrzeuge von Volkswagen und den Töchtern Audi und Seat zieht nun auch Skoda nach. Beim tschechischen Autobauer sind weltweit rund 1,7 Millionen, in Deutschland rund 370.000 Fahrzeuge potenziell betroffen, wie aus Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) hervorgeht. Nach der KBA-Beschreibung dürfte es sich um dasselbe Problem handeln wie bei den anderen VW -Marken.
Ein Schraubenabriss könne zum Lenkungsausfall führen, hieß es in der Rückrufdatenbank. Als Gegenmaßnahme werde die Lenkungsverschraubung durch eine korrosionsresistente Schraube ersetzt. Betroffen sind bei der tschechischen VW-Tochter die Modelle Kodiaq, Karoq, Octavia und Superb. Von Skoda lag zunächst keine Stellungnahme vor.
Vor wenigen Tagen war bekanntgeworden, dass Volkswagen, Audi und Seat mehrere Millionen Fahrzeuge in die Werkstätten zurückrufen. "Bei internen Qualitätsüberprüfungen wurde festgestellt, dass bei bestimmten Fahrzeugen verschiedener Baureihen der Marke Volkswagen ein Problem an der Lenkung auftreten kann", teilte ein VW-Sprecher auf Anfrage dazu mit./bch/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 68,16 auf Tradegate (02. Oktober 2026, 15:48 Uhr) gehandelt.
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Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 104,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +8,24 %/+77,94 % bedeutet.
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Dann fehlt immer noch chinesische Automatisierung, Technologie und deren Entwicklung, günstiges Umfeld, ein zur Zielerreichung befähigtes Management.
Die heimlichen Macher des Volkswagen-UmbausDie VW-Sanierung wird zum Branchentreff für Berater, Prüfer, Anwälte und Kommunikatoren.
"BCG-Berater befragten dafür sämtliche Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder in sogenannten „Belief Audits“ und rasterten das Geschäftsmodell sowie die regionale und technologische Ausrichtung des Konzerns. Gemeinsam mit dem Vorstand entwickelten sie das „Zielbild 2030“, legten konkrete Zielgrößen fest sowie den Zeitplan für die Umsetzung. Für BCG dürfte das VW-Mandat eines der prestigeträchtigsten Projekte in Deutschland sein. Unter anderem sollen sich die BCG-Autoexperten Albert Waas und Alex Wachtmeister um den Vorzeigeauftrag gekümmert haben, heißt es im Markt.
Number-Cruncher und Arbeitsrechtler
Um die Annahmen der BCG-Strategen im Konzept zu überprüfen, wurden die Spezialisten von PricewaterhouseCoopers (https://www.wiwo.de/themen/pwc) verpflichtet. Sie hätten „insbesondere die angestrebte operative Umsatzrendite des Volkswagen-Konzerns von neun Prozent – und die vorgeschlagenen Maßnahmen durch erste Erkenntnisse eines Independent Business Reviews plausibilisiert“, geht aus dem internen Papier hervor. Das Ergebnis: Die Zielmarke sei keine ambitionierte Wunschvorstellung, sondern die „mindestens notwendige Voraussetzung“ für die Zukunftsfähigkeit des Konzerns. Es liegt nahe, dass https://www.wiwo.de/unternehmen/auto/webasto-sanierungsplan-so-sieht-der-zwei-milliarden-sanierungsplan-aus/100166426.html tief in die Zahlen eingetaucht ist. Steiner leitet den Bereich Performance & Restructuring bei PwC Deutschland und ist „Head of Automotive Fokus“ der Prüf- und Beratungsgesellschaft.
Neben BCG und PwC waren auch Berater von Roland Berger bei Volkswagen im Einsatz. Und auch sie „haben die Notwendigkeit und Dringlichkeit eines Transformationskonzepts sowie die Schlüssigkeit und Geeignetheit der Eckpunkte des durch den Vorstand vorgelegten Konzepts nach umfassender Prüfung bestätigt“, geht aus dem vertraulichen Bericht hervor. Ähnlich einer medizinischen Diagnose wurden die Roland-Berger-Spezialisten vor der großen VW-OP offenbar vom Aufsichtsrat um eine Zweitmeinung gebeten. Norbert Dressler, Global Head Automotive & Industrials sowie Automotive-Senior-Partner Sebastian Gundermann dürften dabei involviert gewesen sein. Als Notfallmediziner soll auch Restrukturierungsspezialist Alexander Müller eine Rolle gespielt haben, heißt es im Markt.
Diese Kanzleien hat VW engagiert
https://www.wiwo.de/unternehmen/deutsche-glasfaser-ringt-um-neue-finanzierung/100174577.html – so auch in diesem Fall. Gleich mehrere Kanzleien durften und dürfen sich um die unterschiedlichen rechtlichen Aspekte kümmern und die beteiligten Gremien und Anteilseigner beraten. Arbeitsrechtlich werden der Volkswagen-Konzern und seine Töchter schon länger von Kliemt-Partner Burkart Göpfert unterstützt, wenn auch nicht immer zur Freude der Arbeitnehmervertreter. Im Transformationskonzept wird nun ebenfalls auf Kliemt verwiesen.
Gesetzt ist bei VW auch Linklaters. https://www.wiwo.de/erfolg/management/ralph-wollburg-der-anwalt-der-wirtschaftsbosse/6589154.html, berät den Konzernvorstand seit Jahren zu unterschiedlichsten Fragen – und nun eben auch zum Transformationskonzept. Neben Wollburg waren unter anderem Arne Kießling, Max Malte Suchsland und André Landwehr mit von der Partie.
Der Aufsichtsrat setzte derweil auf die Kanzlei Gleiss Lutz, die nach eigenem Bekunden „mit der Unternehmensberatung Roland Berger eng zusammengearbeitet“ hat. Die Federführung oblag dabei Michael Arnold. Aber auch Vera Rothenburg, Martin Hitzer und Sebastian Dietz koordinierten nach Kräften mit.
Das Land Niedersachsen wiederum vertraute als VW-Großaktionär auf die Dienste von CMS Hasche Sigle. Der Hamburger CMS-Partner Henrik Drinkuth war dabei im Lead und wurde von seinen Kollegen Dominik von Zehmen und Hendrik Quast unterstützt."