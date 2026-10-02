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    VW-Tochter Skoda ruft weltweit 1,7 Millionen Fahrzeuge zurück

    Für Sie zusammengefasst
    • Skoda ruft weltweit 1,7 Millionen Fahrzeuge zurück
    • Ein Schraubenabriss kann zum Lenkungsausfall führen
    • Betroffen sind Kodiaq, Karoq, Octavia und Superb
    VW-Tochter Skoda ruft weltweit 1,7 Millionen Fahrzeuge zurück
    Foto: Ole Spata - dpa

    FLENSBURG (dpa-AFX) - Wenige Tage nach dem Rückruf mehrerer Millionen Fahrzeuge von Volkswagen und den Töchtern Audi und Seat zieht nun auch Skoda nach. Beim tschechischen Autobauer sind weltweit rund 1,7 Millionen, in Deutschland rund 370.000 Fahrzeuge potenziell betroffen, wie aus Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) hervorgeht. Nach der KBA-Beschreibung dürfte es sich um dasselbe Problem handeln wie bei den anderen VW -Marken.

    Ein Schraubenabriss könne zum Lenkungsausfall führen, hieß es in der Rückrufdatenbank. Als Gegenmaßnahme werde die Lenkungsverschraubung durch eine korrosionsresistente Schraube ersetzt. Betroffen sind bei der tschechischen VW-Tochter die Modelle Kodiaq, Karoq, Octavia und Superb. Von Skoda lag zunächst keine Stellungnahme vor.

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    Vor wenigen Tagen war bekanntgeworden, dass Volkswagen, Audi und Seat mehrere Millionen Fahrzeuge in die Werkstätten zurückrufen. "Bei internen Qualitätsüberprüfungen wurde festgestellt, dass bei bestimmten Fahrzeugen verschiedener Baureihen der Marke Volkswagen ein Problem an der Lenkung auftreten kann", teilte ein VW-Sprecher auf Anfrage dazu mit./bch/DP/men

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 68,16 auf Tradegate (02. Oktober 2026, 15:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 104,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +8,24 %/+77,94 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang trotz Kaufempfehlung der Deutschen Bank; genannt werden Marken von unter 70 bis 47/50 Euro. Diskutiert werden Kapazitäts- und Stellenabbau, schwache Absatzperspektiven insbesondere in China, Preisdruck und Risiken für die Dividende. Positiv erwähnt wird der Milliardenpakt mit Gotion für Batterie-Joint-Ventures.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

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    dpa-AFX
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