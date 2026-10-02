Kion Group - Aktie erlebt Kurseinbruch -7,69 % - 02.10.2026

Die Kion Group Aktie ist bisher um -7,69 % auf 35,67€ gefallen. Das sind -2,97 € weniger als am letzten Handelstag. Es bleibt ungemütlich für Kion Group: Nach einem Rückgang von -2,76 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -7,69 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Kion Group ist ein globaler Marktführer in der Herstellung von Gabelstaplern und Lagertechnik, bekannt für innovative Automatisierungslösungen. Mit einer starken Präsenz in Europa konkurriert Kion mit Unternehmen wie Toyota Material Handling und Jungheinrich. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die breite Produktpalette und fortschrittliche Technologien im Bereich der Intralogistik.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Kion Group mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -10,34 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Kion Group Aktie damit um -10,36 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,33 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Kion Group eine negative Entwicklung von -47,58 % erlebt.

Zum Vergleich: Der MDAX notiert heute lediglich +0,20 % im Plus-Minus-Bereich. Kion Group entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

Kion Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,36 % 1 Monat -16,33 % 3 Monate -10,34 % 1 Jahr -39,56 %

Informationen zur Kion Group Aktie

Stand: 02.10.2026, 16:00 Uhr

Es gibt 131 Mio. Kion Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,70 Mrd.EUR € wert.

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Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Jungheinrich, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,25 %.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Kion Group Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Kion Group Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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