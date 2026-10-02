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    Besonders beachtet!

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    Kion Group - Aktie erlebt Kurseinbruch -7,69 % - 02.10.2026

    Am 02.10.2026 ist die Kion Group Aktie, bisher, um -7,69 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Kion Group Aktie.

    Besonders beachtet! - Kion Group - Aktie erlebt Kurseinbruch -7,69 % - 02.10.2026
    Foto: Arne Dedert - dpa

    Kion Group ist ein globaler Marktführer in der Herstellung von Gabelstaplern und Lagertechnik, bekannt für innovative Automatisierungslösungen. Mit einer starken Präsenz in Europa konkurriert Kion mit Unternehmen wie Toyota Material Handling und Jungheinrich. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die breite Produktpalette und fortschrittliche Technologien im Bereich der Intralogistik.

    Kursentwicklung im Detail: So steht die Kion Group Aktie am 02.10.2026

    Die Kion Group Aktie ist bisher um -7,69 % auf 35,67 gefallen. Das sind -2,97  weniger als am letzten Handelstag. Es bleibt ungemütlich für Kion Group: Nach einem Rückgang von -2,76 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -7,69 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Kion Group mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -10,34 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Kion Group Aktie damit um -10,36 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,33 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Kion Group eine negative Entwicklung von -47,58 % erlebt.

    Zum Vergleich: Der MDAX notiert heute lediglich +0,20 % im Plus-Minus-Bereich. Kion Group entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

    Kion Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,36 %
    1 Monat -16,33 %
    3 Monate -10,34 %
    1 Jahr -39,56 %
    Stand: 02.10.2026, 16:00 Uhr

    Informationen zur Kion Group Aktie

    Es gibt 131 Mio. Kion Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,70 Mrd.EUR € wert.

    Dax behauptet Gewinne nach US-Arbeitsmarktdaten


    Die Anleger verdrängen am Freitag die zuletzt aufgekommen Zins- und Inflationssorgen. Daran änderten auch die Arbeitsmarktdaten aus den USA nichts, die am Nachmittag veröffentlicht wurden. Die Beschäftigung war in den Vereinigten Staaten im …

    JPMorgan rechnet bei Kion mit Prognosesenkung - 'Overweight'


    Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion von 70 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Voraussetzungen seien aktuell schwierig, schrieb Akash Gupta am Freitag nach dem Briefing des Spezialisten für …

    Börsen Update Europa - 02.10. - TecDAX stark +1,31 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Jungheinrich, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,25 %.

    Lohnt sich ein Investment in die Kion Group Aktie?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Kion Group Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Kion Group Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Kion Group

    -7,68 %
    -11,68 %
    -17,69 %
    -11,48 %
    -40,49 %
    +4,69 %
    -50,93 %
    -33,19 %
    +21,02 %
    ISIN:DE000KGX8881WKN:KGX888
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