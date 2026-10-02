Börsenstart USA - 02.10. - US Tech 100 stark +1,30 %

Der US 30 bewegt sich bei 51.232,66 PKT und steigt um +0,56 %.

Top-Werte: NVIDIA +2,43 %, Caterpillar +1,69 %, Cisco Systems +1,26 %, Amazon +1,10 %, IBM -0,94 %

Flop-Werte: Nike (B) -2,76 %, Johnson & Johnson -1,42 %, Travelers Companies -1,18 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:47) bei 30.906,10 PKT und steigt um +1,30 %.

Top-Werte: Rocket Lab Corporation +6,05 %, Arm Holdings +5,65 %, Monolithic Power Systems +5,23 %, Teradyne +5,22 %, SpaceX +4,79 %

Flop-Werte: Seagate Technology Holdings -12,01 %, Western Digital -9,65 %, Constellation Energy -3,71 %, AppLovin Registered (A) -3,36 %, Axon Enterprise -2,93 %

Der US 500 steht aktuell (15:59:08) bei 7.732,28 PKT und steigt um +0,87 %.

Top-Werte: Equifax +6,22 %, ON Semiconductor +5,44 %, Monolithic Power Systems +5,23 %, Teradyne +5,22 %, Hewlett Packard Enterprise +5,22 %

Flop-Werte: Seagate Technology Holdings -12,01 %, Western Digital -9,65 %, Accenture Registered (A) -3,78 %, Constellation Energy -3,71 %, AppLovin Registered (A) -3,36 %

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