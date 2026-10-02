More Revenue, No More Sales Hires: How Get More Scales B2B Sales
More revenue, not more headcount: GetMore.Business helps SMEs and B2B companies turn scattered sales efforts into scalable, AI-powered systems.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- GetMore.Business develops scalable revenue systems for SMEs and B2B companies, aiming to grow sales without adding more sales staff.
- Its approach replaces fragmented, manual sales activities with automated lead processes, structured workflows, and measurable KPIs.
- Voice AI can automate repetitive tasks such as reactivating leads, making initial contacts, and scheduling appointments, freeing sales teams for complex conversations.
- GetMore.Business says some projects increased qualified contacts by up to 50% while reducing processing times.
- The company links marketing, lead management, and sales through integrated revenue infrastructure and operating systems, reducing reliance on founders or individual salespeople.
- The announcement says automated sales processes can expand pipelines and improve predictability, with AI increasingly becoming a competitive factor in B2B sales.
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