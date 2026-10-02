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    Millionenförderung für neue Exzellenz-Unis

    Für Sie zusammengefasst
    • Freiburg, Jena und Köln werden Exzellenzuniversitäten
    • Auch zwei Hochschulverbünde erhalten künftig Förderung
    • Einzelunis erhalten bis 15, Verbünde bis 28 Mio. Euro
    Millionenförderung für neue Exzellenz-Unis
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BONN (dpa-AFX) - Drei weitere deutsche Hochschulen und zwei Hochschulverbünde können künftig den Titel "Exzellenzuniversität" tragen und kommen in den Genuss millionenschwerer Förderung. Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) und Niedersachsens Wissenschaftsminister Falko Mohrs (SPD) als stellvertretender Vorsitzender der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) verkündeten die Hochschulen bei einer Pressekonferenz in Bonn.

    Es handelt sich um die Universitäten in Freiburg, Jena und Köln. Die Rhein-Main-Universitäten in Darmstadt, Mainz und Frankfurt am Main sowie die TU Dortmund und die Uni Bochum ("Ruhr Innovation Lab") sind jeweils als Verbund bei der Förderung neu dabei. Für Einzeluniversitäten bedeutet der Titel bis zu 15 Millionen Euro Fördergeld jährlich, bei Verbünden bis zu 28 Millionen Euro.

    Exzellenz-Titel wird alle sieben Jahre überprüft

    Neun Hochschulen und ein Universitätsverbund werden von Bund und Ländern bereits als Exzellenzuniversitäten extra gefördert: Aachen, Bonn, Dresden, Hamburg, Heidelberg, Karlsruhe und Tübingen. München ist mit der TU und LMU gleich zweimal vertreten sowie ein Verbund der drei Berliner Universitäten FU, HU und TU. Ihre Förderung war im Frühjahr für weitere sieben Jahre verlängert worden. Exzellenzuniversitäten müssen sich alle sieben Jahre einer Überprüfung der Fördervoraussetzungen stellen.

    Neben der Förderung als Exzellenzuniversität gibt es im Rahmen der sogenannten Exzellenzstrategie noch die Förderung sogenannter Cluster. Dabei geht es um spezielle Forschungsprojekte an einzelnen oder mehreren Hochschulen gemeinsam. Im vergangenen Jahr waren Projekte an 43 Universitäten in 13 Bundesländern für diese Förderung ausgewählt worden. Nur wer eine bestimmte Anzahl Cluster vorweisen kann, hat auch Chancen Exzellenzuniversität zu werden.

    Jährlich stellen Bund und Länder im Rahmen der Exzellenzstrategie 687 Millionen Euro zur Verfügung. 75 Prozent der Förderung kommen jeweils vom Bund, 25 Prozent vom Land, in dem die Einrichtung ihren Sitz hat. Gestartet wurden die Exzellenzwettbewerbe vor Jahren unter anderem, um den internationalen Ruf und das Image der deutschen Einrichtungen aufzupolieren. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes gibt es in Deutschland insgesamt 421 Hochschulen./jr/DP/men







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