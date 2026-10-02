🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNetflix AktievorwärtsNachrichten zu Netflix
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dachkonzern von Paramount und Warner wird Skydance heißen

    Für Sie zusammengefasst
    • Warner und Paramount treten künftig unter Skydance auf
    • Ellison will beide Marken gleichberechtigt erhalten
    • Warner-Übernahme soll kommende Woche abgeschlossen sein
    Dachkonzern von Paramount und Warner wird Skydance heißen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LOS ANGELES (dpa-AFX) - Nach der Übernahme des Hollywood-Schwergewichts Warner Brothers durch den Rivalen Paramount wird der gemeinsame Dachkonzern Skydance heißen. Es ist der Name der Produktionsfirma, die der heutige Paramount-Chef David Ellison vor rund zwei Jahrzehnten gegründet hatte und mit der er im vergangenen Jahr zunächst Paramount übernahm.

    Paramount und Warner hätten beide ihre eigene Identität und Marken, argumentierte Ellison auf der Online-Plattform X. Man habe verhindern wollen, dass einer der beiden Namen nach dem Zusammenschluss den anderen in den Schatten stellt. Die mehr als 110 Milliarden Dollar schwere Warner-Übernahme soll voraussichtlich kommende Woche abgeschlossen werden.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Netflix Inc!
    Long
    62,85€
    Basispreis
    4,18
    Ask
    × 14,30
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    72,50€
    Basispreis
    0,48
    Ask
    × 14,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Ellisons Einkaufstour in Hollywood wird teilweise mit Geld seiner Familie finanziert. Sein Vater ist Tech-Milliardär Larry Ellison, der als Gründer des Software-Konzerns Oracle reich wurde.

    Ursprünglich hatte sich im vergangenen Jahr schon Netflix mit Warner auf einen Kauf des Streaming- und Studiogeschäfts von Warner verständigt. Doch Paramount ließ nicht locker und gab ein höheres Gebot für den gesamten Konzern Warner Bros. Discovery ab, inklusive der Fernsehsender wie CNN./so/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Oracle Aktie

    Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,13 % und einem Kurs von 59,69 auf Tradegate (02. Oktober 2026, 16:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Oracle Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Oracle zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4600 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 245,00USD. Von den letzten 8 Analysten der Oracle Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 165,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 325,00USD was eine Bandbreite von +31,20 %/+158,43 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Netflix - 552484 - US64110L1061

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Netflix. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Dachkonzern von Paramount und Warner wird Skydance heißen Nach der Übernahme des Hollywood-Schwergewichts Warner Brothers durch den Rivalen Paramount wird der gemeinsame Dachkonzern Skydance heißen. Es ist der Name der Produktionsfirma, die der heutige Paramount-Chef David Ellison vor rund zwei …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     