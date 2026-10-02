Dachkonzern von Paramount und Warner wird Skydance heißen

Paramount und Warner hätten beide ihre eigene Identität und Marken, argumentierte Ellison auf der Online-Plattform X. Man habe verhindern wollen, dass einer der beiden Namen nach dem Zusammenschluss den anderen in den Schatten stellt. Die mehr als 110 Milliarden Dollar schwere Warner-Übernahme soll voraussichtlich kommende Woche abgeschlossen werden.

LOS ANGELES (dpa-AFX) - Nach der Übernahme des Hollywood-Schwergewichts Warner Brothers durch den Rivalen Paramount wird der gemeinsame Dachkonzern Skydance heißen. Es ist der Name der Produktionsfirma, die der heutige Paramount-Chef David Ellison vor rund zwei Jahrzehnten gegründet hatte und mit der er im vergangenen Jahr zunächst Paramount übernahm.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Ellisons Einkaufstour in Hollywood wird teilweise mit Geld seiner Familie finanziert. Sein Vater ist Tech-Milliardär Larry Ellison, der als Gründer des Software-Konzerns Oracle reich wurde.

Ursprünglich hatte sich im vergangenen Jahr schon Netflix mit Warner auf einen Kauf des Streaming- und Studiogeschäfts von Warner verständigt. Doch Paramount ließ nicht locker und gab ein höheres Gebot für den gesamten Konzern Warner Bros. Discovery ab, inklusive der Fernsehsender wie CNN./so/DP/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Oracle Aktie Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,13 % und einem Kurs von 59,69 auf Tradegate (02. Oktober 2026, 16:28 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Oracle Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Oracle zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4600 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 245,00USD. Von den letzten 8 Analysten der Oracle Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 165,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 325,00USD was eine Bandbreite von +31,20 %/+158,43 % bedeutet.



