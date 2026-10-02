Dachkonzern von Paramount und Warner wird Skydance heißen
- Warner und Paramount treten künftig unter Skydance auf
- Ellison will beide Marken gleichberechtigt erhalten
- Warner-Übernahme soll kommende Woche abgeschlossen sein
LOS ANGELES (dpa-AFX) - Nach der Übernahme des Hollywood-Schwergewichts Warner Brothers durch den Rivalen Paramount wird der gemeinsame Dachkonzern Skydance heißen. Es ist der Name der Produktionsfirma, die der heutige Paramount-Chef David Ellison vor rund zwei Jahrzehnten gegründet hatte und mit der er im vergangenen Jahr zunächst Paramount übernahm.
Paramount und Warner hätten beide ihre eigene Identität und Marken, argumentierte Ellison auf der Online-Plattform X. Man habe verhindern wollen, dass einer der beiden Namen nach dem Zusammenschluss den anderen in den Schatten stellt. Die mehr als 110 Milliarden Dollar schwere Warner-Übernahme soll voraussichtlich kommende Woche abgeschlossen werden.
Ellisons Einkaufstour in Hollywood wird teilweise mit Geld seiner Familie finanziert. Sein Vater ist Tech-Milliardär Larry Ellison, der als Gründer des Software-Konzerns Oracle reich wurde.
Ursprünglich hatte sich im vergangenen Jahr schon Netflix mit Warner auf einen Kauf des Streaming- und Studiogeschäfts von Warner verständigt. Doch Paramount ließ nicht locker und gab ein höheres Gebot für den gesamten Konzern Warner Bros. Discovery ab, inklusive der Fernsehsender wie CNN./so/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Oracle Aktie
Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,13 % und einem Kurs von 59,69 auf Tradegate (02. Oktober 2026, 16:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Oracle Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Oracle zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 245,00USD. Von den letzten 8 Analysten der Oracle Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 165,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 325,00USD was eine Bandbreite von +31,20 %/+158,43 % bedeutet.
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Ich gucke gerade FAUDA ...
Warte auf Staffel 3 Ringe der Macht...
Wird schon wieder 📈
Für mich ist das jetzt der einstieg mit einer kleinen Position. Kann gerne noch etwas fallen aber ich gehe doch eher von einem rebound aus.
Quelle: Stock3
Netflix meldet für das zweite Quartal 2026 einen Umsatz von 12,56 Mrd. USD und verfehlt damit die durchschnittliche Analystenschätzung von 12,58 Mrd. USD knapp. Das verwässerte EPS liegt mit 0,80 USD über dem Konsens von 0,79 USD. Für das Gesamtjahr 2026 bestätigt Netflix die Prognose und verengt die Umsatzspanne auf 51,0 bis 51,4 Mrd. USD.