Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 02.10.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.10.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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? wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die volatile Kursentwicklung der Infineon-Aktie: Nach Rücksetzern erholte sie sich bis nahe 60 Euro, doch die Unterstützung bei 54,26 Euro bleibt im Blick. Anleger diskutieren, ob Quartalszahlen und ein positiver Ausblick die Aktie weiter antreiben können; UBS bleibt vor den Zahlen zurückhaltend. Als Wachstumsperspektiven gelten die mögliche Backend-Fertigung in Thailand und die Zusammenarbeit für KI-Rechenzentren.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
Qiagen
Tagesperformance: +3,22 %
Tagesperformance: +3,22 %
Platz 2
Performance 1M: +0,82 %
Performance 1M: +0,82 %
Hochtief
Tagesperformance: +2,70 %
Tagesperformance: +2,70 %
Platz 3
Performance 1M: -2,77 %
Performance 1M: -2,77 %
DHL Group
Tagesperformance: +2,58 %
Tagesperformance: +2,58 %
Platz 4
Performance 1M: +0,94 %
Performance 1M: +0,94 %
Scout24
Tagesperformance: +2,48 %
Tagesperformance: +2,48 %
Platz 5
Performance 1M: -13,21 %
Performance 1M: -13,21 %
Airbus
Tagesperformance: +2,42 %
Tagesperformance: +2,42 %
Platz 6
Performance 1M: -4,63 %
Performance 1M: -4,63 %
Deutsche Telekom
Tagesperformance: +2,01 %
Tagesperformance: +2,01 %
Platz 7
Performance 1M: -7,74 %
Performance 1M: -7,74 %
? wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Rückgang der Telekom-Aktie Richtung 25 Euro und gegensätzliche Einschätzungen: Einige erwarten Kurse um 20 Euro oder darunter, andere sehen niedrigere Kurse als Kaufgelegenheit und halten die langfristige Story für intakt. Diskutiert werden T-Mobile-US-Wachstum und Aktienrückkäufe, zunehmende Konkurrenz durch Starlink sowie Zinsen, Dividendenrendite und Bewertung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 39,05%
|PUT: 60,95%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -21,90 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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