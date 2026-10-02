Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 02.10.2026

? wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die volatile Kursentwicklung der Infineon-Aktie: Nach Rücksetzern erholte sie sich bis nahe 60 Euro, doch die Unterstützung bei 54,26 Euro bleibt im Blick. Anleger diskutieren, ob Quartalszahlen und ein positiver Ausblick die Aktie weiter antreiben können; UBS bleibt vor den Zahlen zurückhaltend. Als Wachstumsperspektiven gelten die mögliche Backend-Fertigung in Thailand und die Zusammenarbeit für KI-Rechenzentren.