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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 02.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 02.10.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.10.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,40 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die volatile Kursentwicklung der Infineon-Aktie: Nach Rücksetzern erholte sie sich bis nahe 60 Euro, doch die Unterstützung bei 54,26 Euro bleibt im Blick. Anleger diskutieren, ob Quartalszahlen und ein positiver Ausblick die Aktie weiter antreiben können; UBS bleibt vor den Zahlen zurückhaltend. Als Wachstumsperspektiven gelten die mögliche Backend-Fertigung in Thailand und die Zusammenarbeit für KI-Rechenzentren.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

    AIXTRON
    Tagesperformance: +6,12 %
    Platz 2
    Performance 1M: +13,54 %
    Chart AIXTRON
    ISIN: DE000A0WMPJ6
    WKN: A0WMPJ
    Die AIXTRON Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,12 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die volatile Kursentwicklung von Aixtron: Nach Rücksetzern unter 36 Euro sehen einige Nachkaufchancen. JPMorgan senkte trotz „Overweight“ das Ziel von 60 auf 54 Euro wegen höherer F&E-Kosten; Jefferies bleibt bei Kauf und 44 Euro. Diskutiert werden starke KI-/Chipnachfrage sowie Photonik, GaN, SiC und MicroLED als langfristige Treiber. Microns Zahlen gelten als positives Branchensignal.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

    SUESS MicroTec
    Tagesperformance: +4,94 %
    Platz 3
    Performance 1M: +14,54 %
    Chart SUESS MicroTec
    ISIN: DE000A1K0235
    WKN: A1K023
    Die SUESS MicroTec Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,94 %.

    SILTRONIC AG
    Tagesperformance: +4,39 %
    Platz 4
    Performance 1M: +10,85 %
    Chart SILTRONIC AG
    ISIN: DE000WAF3001
    WKN: WAF300
    Die SILTRONIC AG Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,39 %.

    Jenoptik
    Tagesperformance: +4,10 %
    Platz 5
    Performance 1M: +11,52 %
    Chart Jenoptik
    ISIN: DE000A2NB601
    WKN: A2NB60
    Die Jenoptik Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,10 %.

    Evotec
    Tagesperformance: -3,91 %
    Platz 6
    Performance 1M: -3,85 %
    Chart Evotec
    ISIN: DE0005664809
    WKN: 566480
    Die Evotec Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,91 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Evotec (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Dohrmanns Abschied und die Verantwortung von Management und Aufsichtsrat für frühere Vereinbarungen, die offenbar nicht wirtschaftlich umgesetzt wurden. Diskutiert werden Zweifel an der Führung und an einem möglichen Nachfolger sowie fehlende konkrete Fundamentaldaten für einen Turnaround. Einzelne hoffen, dass sich die operative Entwicklung künftig verbessert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.

    Qiagen
    Tagesperformance: +3,19 %
    Platz 7
    Performance 1M: +0,82 %
    Chart Qiagen
    ISIN: NL0015002SN0
    WKN: A41HBE
    Die Qiagen Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,19 %.

    SMA Solar Technology
    Tagesperformance: +3,09 %
    Platz 8
    Performance 1M: +4,52 %
    Chart SMA Solar Technology
    ISIN: DE000A0DJ6J9
    WKN: A0DJ6J
    Die SMA Solar Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,09 %.

    PVA TePla
    Tagesperformance: +2,97 %
    Platz 9
    Performance 1M: +19,45 %
    Chart PVA TePla
    ISIN: DE0007461006
    WKN: 746100
    Die PVA TePla Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,97 %.

    Ottobock
    Tagesperformance: -2,87 %
    Platz 10
    Performance 1M: -15,08 %
    Chart Ottobock
    ISIN: DE000BCK2223
    WKN: BCK222
    Die Ottobock Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,87 %.

    Elmos Semiconductor
    Tagesperformance: +2,43 %
    Platz 11
    Performance 1M: +23,01 %
    Chart Elmos Semiconductor
    ISIN: DE0005677108
    WKN: 567710
    Die Elmos Semiconductor Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,43 %.

    Kontron
    Tagesperformance: +2,23 %
    Platz 12
    Performance 1M: -5,30 %
    Chart Kontron
    ISIN: AT0000A0E9W5
    WKN: A0X9EJ
    Die Kontron Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,23 %.

    Deutsche Telekom
    Tagesperformance: +2,07 %
    Platz 13
    Performance 1M: -7,74 %
    Chart Deutsche Telekom
    ISIN: DE0005557508
    WKN: 555750
    Die Deutsche Telekom Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,07 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Rückgang der Telekom-Aktie Richtung 25 Euro und gegensätzliche Einschätzungen: Einige erwarten Kurse um 20 Euro oder darunter, andere sehen niedrigere Kurse als Kaufgelegenheit und halten die langfristige Story für intakt. Diskutiert werden T-Mobile-US-Wachstum und Aktienrückkäufe, zunehmende Konkurrenz durch Starlink sowie Zinsen, Dividendenrendite und Bewertung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

    TeamViewer
    Tagesperformance: +2,04 %
    Platz 14
    Performance 1M: -11,57 %
    Chart TeamViewer
    ISIN: DE000A2YN900
    WKN: A2YN90
    Die TeamViewer Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,04 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Frage, ob die positiven Aussagen zu Neukunden, Migrationen und Erweiterungen bei TeamViewer ONE starke Q3-Zahlen bzw. bessere Ergebnisse als erwartet signalisieren. Diskutiert werden zudem ein Kursrückgang von rund 20 % ohne Nachrichten, eine Sicherheitslücke sowie Short-Positionen und Veränderungen bei AQR und BlackRock.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TeamViewer eingestellt.

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