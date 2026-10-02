Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 02.10.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.10.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Tagesperformance: +6,12 %
Performance 1M: +13,54 %
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Tagesperformance: +4,94 %
Performance 1M: +14,54 %
Tagesperformance: +4,39 %
Performance 1M: +10,85 %
Tagesperformance: +4,10 %
Performance 1M: +11,52 %
Tagesperformance: -3,91 %
Performance 1M: -3,85 %
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Tagesperformance: +3,19 %
Performance 1M: +0,82 %
Tagesperformance: +3,09 %
Performance 1M: +4,52 %
Tagesperformance: +2,97 %
Performance 1M: +19,45 %
Tagesperformance: -2,87 %
Performance 1M: -15,08 %
Tagesperformance: +2,43 %
Performance 1M: +23,01 %
Tagesperformance: +2,23 %
Performance 1M: -5,30 %
Tagesperformance: +2,07 %
Performance 1M: -7,74 %
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Tagesperformance: +2,04 %
Performance 1M: -11,57 %
? wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer (KI-generierte Zusammenfassung)
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