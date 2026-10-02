Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 02.10.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.10.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
? wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +3,20 %
Performance 1M: +6,52 %
Tagesperformance: +2,69 %
Performance 1M: -10,51 %
Tagesperformance: +2,69 %
Performance 1M: +8,15 %
Tagesperformance: +2,52 %
Performance 1M: -3,14 %
Tagesperformance: +2,52 %
Performance 1M: +0,94 %
Tagesperformance: +2,40 %
Performance 1M: -4,63 %
Tagesperformance: -2,39 %
Performance 1M: -9,14 %
Tagesperformance: +2,35 %
Performance 1M: +15,76 %
? wallstreetONLINE-Community zu ASML Holding (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -2,35 %
Performance 1M: -8,36 %
Tagesperformance: +2,11 %
Performance 1M: -7,74 %
? wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.