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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 02.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 02.10.2026
    Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.10.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,39 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die volatile Kursentwicklung der Infineon-Aktie: Nach Rücksetzern erholte sie sich bis nahe 60 Euro, doch die Unterstützung bei 54,26 Euro bleibt im Blick. Anleger diskutieren, ob Quartalszahlen und ein positiver Ausblick die Aktie weiter antreiben können; UBS bleibt vor den Zahlen zurückhaltend. Als Wachstumsperspektiven gelten die mögliche Backend-Fertigung in Thailand und die Zusammenarbeit für KI-Rechenzentren.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

    Schneider Electric
    Tagesperformance: +3,20 %
    Platz 2
    Performance 1M: +6,52 %
    Chart Schneider Electric
    ISIN: FR0000121972
    WKN: 860180
    Die Schneider Electric Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,20 %.

    DANONE
    Tagesperformance: +2,69 %
    Platz 3
    Performance 1M: -10,51 %
    Chart DANONE
    ISIN: FR0000120644
    WKN: 851194
    Die DANONE Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,69 %.

    Nokia
    Tagesperformance: +2,69 %
    Platz 4
    Performance 1M: +8,15 %
    Chart Nokia
    ISIN: FI0009000681
    WKN: 870737
    Die Nokia Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,69 %.

    Air Liquide
    Tagesperformance: +2,52 %
    Platz 5
    Performance 1M: -3,14 %
    Chart Air Liquide
    ISIN: FR0000120073
    WKN: 850133
    Die Air Liquide Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,52 %.

    DHL Group
    Tagesperformance: +2,52 %
    Platz 6
    Performance 1M: +0,94 %
    Chart DHL Group
    ISIN: DE0005552004
    WKN: 555200
    Die DHL Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,52 %.

    Airbus
    Tagesperformance: +2,40 %
    Platz 7
    Performance 1M: -4,63 %
    Chart Airbus
    ISIN: NL0000235190
    WKN: 938914
    Die Airbus Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,40 %.

    Sanofi
    Tagesperformance: -2,39 %
    Platz 8
    Performance 1M: -9,14 %
    Chart Sanofi
    ISIN: FR0000120578
    WKN: 920657
    Die Sanofi Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,39 %.

    ASML Holding
    Tagesperformance: +2,35 %
    Platz 9
    Performance 1M: +15,76 %
    Chart ASML Holding
    ISIN: NL0010273215
    WKN: A1J4U4
    Die ASML Holding Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,35 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu ASML Holding (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um ASMLs Wachstumsaussichten und Bewertung: Analysten trauen dem Unternehmen zu, seine Ziele für 2027/28 zu übertreffen; UBS bestätigt „Buy“ und ein Kursziel von 2.350 Euro. Diskutiert werden die technologische Marktstellung und weiteres Kurspotenzial. Als Risiko gelten mögliche zusätzliche US-Exportbeschränkungen für China.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ASML Holding eingestellt.

    argenx
    Tagesperformance: -2,35 %
    Platz 10
    Performance 1M: -8,36 %
    Chart argenx
    ISIN: NL0010832176
    WKN: A11602
    Die argenx Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,35 %.

    Deutsche Telekom
    Tagesperformance: +2,11 %
    Platz 11
    Performance 1M: -7,74 %
    Chart Deutsche Telekom
    ISIN: DE0005557508
    WKN: 555750
    Die Deutsche Telekom Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,11 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Rückgang der Telekom-Aktie Richtung 25 Euro und gegensätzliche Einschätzungen: Einige erwarten Kurse um 20 Euro oder darunter, andere sehen niedrigere Kurse als Kaufgelegenheit und halten die langfristige Story für intakt. Diskutiert werden T-Mobile-US-Wachstum und Aktienrückkäufe, zunehmende Konkurrenz durch Starlink sowie Zinsen, Dividendenrendite und Bewertung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

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