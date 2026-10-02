US-Anleihen legen zu - Rendite entfernt sich vom höchsten Stand seit 2002

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag gestiegen und haben damit an die Aufwärtsbewegung am späten Donnerstaghandel angeknüpft. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) stieg um 0,24 Prozent auf 104,91 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe fiel im Gegenzug auf 5,19 Prozent.

Am Donnerstag war die zehnjährige Rendite noch zeitweise bis auf 5,34 Prozent gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit 2002, bevor eine Gegenbewegung am Anleihemarkt einsetze. Kurz vor dem Wochenende hat zudem ein überraschend schwacher Arbeitsmarktbericht der US-Regierung die Renditen weiter nach unten gedrückt.

Im September hatte der US-Arbeitsmarkt Anzeichen einer Schwäche gezeigt. Die Zahl der neuen Jobs ist deutlich geringer als erwartet ausgefallen. Schwache Arbeitsmarktdaten dämpfen an den Finanzmärkten die Spekulation auf weiter steigende Zinsen, was die Renditen der Staatspapiere belastete. Im Handelsverlauf war die zehnjährige Rendite zeitweise bis auf 5,15 Prozent gefallen, konnte dann aber wieder einen Teil des Rückgangs wettmachen./jkr/he



