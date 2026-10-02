Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im AT 20 am 02.10.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im AT 20. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.10.2026 im AT 20. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Lenzing
Tagesperformance: -28,76 %
Tagesperformance: -28,76 %
Platz 1
Performance 1M: -42,29 %
Performance 1M: -42,29 %
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: +8,00 %
Tagesperformance: +8,00 %
Platz 2
Performance 1M: +53,63 %
Performance 1M: +53,63 %
DO & CO
Tagesperformance: +2,72 %
Tagesperformance: +2,72 %
Platz 3
Performance 1M: -6,49 %
Performance 1M: -6,49 %
Erste Group Bank
Tagesperformance: -2,15 %
Tagesperformance: -2,15 %
Platz 4
Performance 1M: -8,50 %
Performance 1M: -8,50 %
VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe
Tagesperformance: +2,01 %
Tagesperformance: +2,01 %
Platz 5
Performance 1M: -9,38 %
Performance 1M: -9,38 %
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