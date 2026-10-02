Europa gibt große Mengen an Dieselvorräten frei

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 6,538 auf Tradegate (02. Oktober 2026, 16:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Shell zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5124. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6300 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,33GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 47,00GBP was eine Bandbreite von -17,53 %/+10,74 % bedeutet.