Trump
Europa gibt große Mengen an Dieselvorräten frei
- Trump zufolge gibt Europa Dieselvorräte frei
- Europäische Partner bestätigten die Freigabe nicht
- Laut EU-Kommission wäre die IEA für Reserven zuständig
WASHINGTON (dpa-AFX) - Europa hat sich nach den Worten von Präsident Donald Trump zu einer Freigabe von Dieselvorräten bereiterklärt. Das teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit. Eine Bestätigung der europäischen Partner lag zunächst nicht vor.
Die Europäer hätten soeben beschlossen, "einen Großteil ihrer umfangreichen Dieselvorräte" freizugeben, teilte Trump mit. Der Prozess werde unverzüglich beginnen. Welche Institution Trump genau meint, geht aus seinen Angaben nicht hervor. Nach Angaben der Europäischen Kommission wäre für eine Freigabe von Dieselreserven die Internationale Energieagentur (IEA) zuständig./jcf/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie
Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 6,538 auf Tradegate (02. Oktober 2026, 16:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Shell zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5124. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6300 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,33GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 47,00GBP was eine Bandbreite von -17,53 %/+10,74 % bedeutet.
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Ich bin bei der DKB und das funktioniert bestens
Genau. Ich kenne Arbeitnehmer die brauchen in der Woche 100 € und wieviel jetzt.
Dies wirkt sich erst bei der Steuererklärung aus.
Daran sieht man, dass Lk keine Ahnung von Finanzen hat!!
Wen die aktuelle Lage persönlich nicht trifft sind Politiker und Dienstwagenfahrer.