SpaceX – Mehr als Raketenwissenschaft

SpaceX adressiert als Infrastrukturanbieter über die Megatrends Space, Connectivity und AI ein sehr großes, aber schwer quantifizierbares Marktpotenzial. »Connectivity« (Satelliten) ist derzeit der zentrale Cashflow-Treiber, »Space« (Raketen) besitzt hohe Markteintrittsbarrieren, während »AI« (Künstliche Intelligenz) ein skalierbares, derzeit jedoch verlustträchtiges Wachstumsfeld darstellt. Zentrale Risiken sind Technologie, Projektmanagement, Corporate Governance und der enorme Kapitalbedarf.

SpaceX (Space Exploration Technologies Corp.) ist ein 2002 gegründetes US-Raumfahrt- und Technologieunternehmen mit dem ambitionierten Ziel, langfristig eine multiplanetare Zivilisation (»Menschen auf dem Mars«) zu ermöglichen. Neben dem Raumfahrtgeschäft (»Falcon«-Raketentechnik) ist SpaceX mit »Starlink« einer der wichtigsten Anbieter globaler Satelliten-Internetdienste. Ein drittes strategisches Standbein ist der Ausbau von KI-Infrastruktur (unter anderem durch Integration des Unternehmens xAI) mit dem Ziel, globale KI-Rechenkapazitäten und Anwendungen bereitzustellen.

Die Experten der Societe Generale haben das Thema Weltraumwirtschaft in ihrem IDEAS Magazin ausführlich diskutiert. Hier geht’s dorthin…