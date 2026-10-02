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    SpaceX – Mehr als Raketenwissenschaft

    SpaceX adressiert als Infrastrukturanbieter über die Megatrends Space, Connectivity und AI ein sehr großes, aber schwer quantifizierbares Marktpotenzial. »Connectivity« (Satelliten) ist derzeit der zentrale Cashflow-Treiber, »Space« (Raketen) besitzt hohe Markteintrittsbarrieren, während »AI« (Künstliche Intelligenz) ein skalierbares, derzeit jedoch verlustträchtiges Wachstumsfeld darstellt. Zentrale Risiken sind Technologie, Projektmanagement, Corporate Governance und der enorme Kapitalbedarf.

    SpaceX (Space Exploration Technologies Corp.) ist ein 2002 gegründetes US-Raumfahrt- und Technologieunternehmen mit dem ambitionierten Ziel, langfristig eine multiplanetare Zivilisation (»Menschen auf dem Mars«) zu ermöglichen. Neben dem Raumfahrtgeschäft (»Falcon«-Raketentechnik) ist SpaceX mit »Starlink« einer der wichtigsten Anbieter globaler Satelliten-Internetdienste. Ein drittes strategisches Standbein ist der Ausbau von KI-Infrastruktur (unter anderem durch Integration des Unternehmens xAI) mit dem Ziel, globale KI-Rechenkapazitäten und Anwendungen bereitzustellen.

    Die Experten der Societe Generale haben das Thema Weltraumwirtschaft in ihrem IDEAS Magazin ausführlich diskutiert. Hier geht’s dorthin… 





    Autor
    Daniel Saurenz
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    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
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    Verfasst von Daniel Saurenz
    SpaceX – Mehr als Raketenwissenschaft SpaceX adressiert als Infrastrukturanbieter über die Megatrends Space, Connectivity und AI ein sehr großes, aber schwer quantifizierbares Marktpotenzial. »Connectivity« (Satelliten) ist derzeit der zentrale Cashflow-Treiber, »Space« (Raketen) …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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