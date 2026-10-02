Equifax Aktie legt am 02.10.2026 stark zu

Die Equifax Aktie notiert aktuell bei 127,00€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +7,83 % zugelegt, was einem Anstieg von +9,23 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Equifax Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,01 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 127,00€, mit einem Plus von +7,83 %. Wie bewerten Analysten die Aussichten der Aktie?

Equifax ist eine der drei großen US‑Auskunfteien und liefert Kredit- und Verbraucherdaten, Scoring-Modelle, Betrugsprävention und Analytik für Banken, Unternehmen und Behörden. Hauptkonkurrenten sind Experian und TransUnion. Equifax profitiert von umfangreichen Datensätzen, langjährigen Kundenbeziehungen, regulatorischen Eintrittsbarrieren und integrierten Analytik‑Plattformen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der heutige Anstieg bei Equifax konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -17,37 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Equifax Aktie damit um -10,93 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -26,68 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -37,52 % verloren.

Der US 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,00 % geändert.

Equifax Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,93 % 1 Monat -26,68 % 3 Monate -17,37 % 1 Jahr -45,73 %

Informationen zur Equifax Aktie

Stand: 02.10.2026, 17:00 Uhr

Es gibt 117 Mio. Equifax Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,92 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Equifax

Moody's, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,01 %. S&P Global notiert im Minus, mit -0,52 %.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Equifax Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Equifax Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.