El Niño und Rohstoffe: Wenn das Wetter die Märkte bewegt
Wetterphänomene beeinflussen nicht nur den Alltag, sondern auch die globalen Finanzmärkte. Insbesondere El Niño kann durch veränderte Niederschlags- und Temperaturmuster erhebliche Auswirkungen auf die Produktion wichtiger Rohstoffe haben. Ernteausfälle, Lieferkettenprobleme und steigende Energienachfrage können dabei zu spürbaren Preisbewegungen an den Rohstoffmärkten führen. Anleger beobachten die Entwicklung deshalb genau, da sich daraus sowohl Risiken als auch Chancen ergeben können.
Ein Klimaphänomen mit globalen Folgen
El Niño zählt zu den bedeutendsten Wetterphänomenen der Welt. Durch eine außergewöhnliche Erwärmung der Meeresoberflächen im tropischen Pazifik verändern sich Niederschlags- und Temperaturmuster rund um den Globus. Während Peru, Chile und Ecuador mit Starkregen, Überschwemmungen und Erdrutschen kämpfen, leiden Panama, Indonesien und Teile Indiens unter Trockenheit und Wasserknappheit. Gleichzeitig erschweren niedrige Wasserstände am Panamakanal den globalen Schiffsverkehr und belasten internationale Lieferketten.