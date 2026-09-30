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    El Niño und Rohstoffe: Wenn das Wetter die Märkte bewegt

    Wetterphänomene beeinflussen nicht nur den Alltag, sondern auch die globalen Finanzmärkte. Insbesondere El Niño kann durch veränderte Niederschlags- und Temperaturmuster erhebliche Auswirkungen auf die Produktion wichtiger Rohstoffe haben. Ernteausfälle, Lieferkettenprobleme und steigende Energienachfrage können dabei zu spürbaren Preisbewegungen an den Rohstoffmärkten führen. Anleger beobachten die Entwicklung deshalb genau, da sich daraus sowohl Risiken als auch Chancen ergeben können.

    Ein Klimaphänomen mit globalen Folgen

    El Niño zählt zu den bedeutendsten Wetterphänomenen der Welt. Durch eine außergewöhnliche Erwärmung der Meeresoberflächen im tropischen Pazifik verändern sich Niederschlags- und Temperaturmuster rund um den Globus. Während Peru, Chile und Ecuador mit Starkregen, Überschwemmungen und Erdrutschen kämpfen, leiden Panama, Indonesien und Teile Indiens unter Trockenheit und Wasserknappheit. Gleichzeitig erschweren niedrige Wasserstände am Panamakanal den globalen Schiffsverkehr und belasten internationale Lieferketten.

    Hier geht’s zum Beitrag auf dem Blog von Vontobel





    Autor
    Daniel Saurenz
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    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
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    Verfasst von Daniel Saurenz
    El Niño und Rohstoffe: Wenn das Wetter die Märkte bewegt Wetterphänomene beeinflussen nicht nur den Alltag, sondern auch die globalen Finanzmärkte. Insbesondere El Niño kann durch veränderte Niederschlags- und Temperaturmuster erhebliche Auswirkungen auf die Produktion wichtiger Rohstoffe haben. …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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