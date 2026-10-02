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    Neue Führungskräfte im Vertriebsbereich bei Neuromod

    Neue Führungskräfte im Vertriebsbereich bei Neuromod
    Foto: Adobe Stock
    • JoeGhiz wechselt als Chief Commercial Officer zu Neuromod, um die globale Vertriebsstrategie des Unternehmens zu leiten und den Zugang zu Lenire, dem bahnbrechenden Gerät zur Tinnitusbehandlung, weiter auszubauen.
    • Joe Ghiz bringt umfangreiche Erfahrung mit, da er zuvor leitende globale Positionen bei Align Technology, dem Hersteller von Invisalign, und bei Johnson & Johnson innehatte.
    • Shannon Basham tritt als VP of Channel Development bei Neuromod ein, nachdem sie zuletzt als Senior Director of Audiology für die Sonova-Gruppe in den Vereinigten Staaten von Amerika tätig war.

    DUBLIN, 2. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Neuromod Devices hat die Ernennung von Joe Ghiz zum Chief Commercial Officer (CCO) und von Shannon Basham zur VP of Channel Development bekannt gegeben.

    Neuromod Chief Commercial Officer, Joe Ghiz

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    Ghiz wird Teil der Geschäftsleitung von Neuromod und wird den weltweiten Vertrieb des Unternehmens leiten, während Neuromod seine Position als Wegbereiter im Bereich der Tinnitus-Behandlung weiter ausbaut.

    Anlässlich der Bekanntgabe der Ernennung erklärte Dr. Ross O'Neill, CEO von Neuromod:

    „Wir freuen uns sehr, Joe Ghiz bei Neuromod zu einem entscheidenden Zeitpunkt willkommen zu heißen, an dem solide klinische Belege, weltweite behördliche Zulassungen und eine breite kommerzielle Akzeptanz unser Unternehmen in die Lage versetzt haben, rasch zu expandieren, um den Bedürfnissen von 740 Millionen Tinnitus-Betroffenen weltweit gerecht zu werden. Ghiz bringt Erfahrung von Align Technology mit; dort trug er dazu bei, eine neue Kategorie von Alignern zu schaffen, die die Arbeitsweise von Kieferorthopäden und Zahnärzten grundlegend veränderte und den Aufbau eines 10-Milliarden-Dollar-Unternehmens ermöglichte."

    Ghiz wechselt von Align Technology, dem Hersteller von Invisalign, zu Neuromod.

    Während seiner Zeit bei Align Technology spielte Joe Ghiz eine Schlüsselrolle bei einer der bedeutendsten Umwälzungen in der modernen Kieferorthopädie: der Entwicklung und dem Ausbau der Kategorie der transparenten Aligner.

    Als Vertriebsleiter und in verschiedenen globalen Führungspositionen im Vertrieb leitete er strategische Initiativen, die neue Wachstumsmöglichkeiten erschlossen, innovative Geschäftsmodelle einführten und die Marktexpansion beschleunigten. Durch die enge Zusammenarbeit mit Kieferorthopäden und Industriepartnern trug er dazu bei, die Akzeptanz von Invisalign zu steigern, die Praxiseffizienz zu verbessern und den Patientenzugang zu einer effektiveren und bequemeren kieferorthopädischen Versorgung zu erweitern. Seine Beiträge trugen zum schnellen weltweiten Wachstum bei und festigten die Führungsposition von Align Technology bei der digitalen Transformation der Kieferorthopädie.

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