🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTIN INN Holding AktievorwärtsNachrichten zu TIN INN Holding
    13 Aufrufe 13 0 Kommentare 0 Kommentare

    TIN INN Holding: Umsatzplus 2025, Ergebnis enttäuscht – Wachstum 2026

    Mehr Umsatz, höhere Verluste: TIN INN blickt auf ein schwieriges Jahr 2025 zurück. Für 2026 erwartet der Konzern weiteres Wachstum und ein ausgeglichenes bis leicht positives Ergebnis.

    TIN INN Holding: Umsatzplus 2025, Ergebnis enttäuscht – Wachstum 2026
    Foto: adobe.stock.com
    • Der Umsatz stieg 2025 gegenüber 2024 um 67 % auf 1,48 Mio. € (Vorjahr: 0,89 Mio. €).
    • Das Konzernergebnis verschlechterte sich auf −6,8 Mio. € (2024: −2,4 Mio. €); Umsatz und Ergebnis blieben unter der Prognose.
    • Verzögerungen bei Produktion und Fertigstellung von Hotels im zweiten Halbjahr 2025 belasteten die Geschäftsentwicklung.
    • Für den Hotelbetrieb erwartet TIN INN 2026 einen Umsatz von 1,9 bis 2,2 Mio. €, ein Plus von 28 bis 48 % gegenüber 2025.
    • Im Produktionssegment wird ein deutlich verbessertes, positives Ergebnis erwartet. Ein Rahmenvertrag über bis zu 20 Standorte soll mehrjährige Auslastung und erstmals Hotelverkäufe an Dritte sichern.
    • Für den Gesamtkonzern prognostiziert der Vorstand 2026 ein ausgeglichenes bis leicht positives Ergebnis sowie einen deutlichen Anstieg von Gesamtleistung und Umsatz.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss 2026, bei TIN INN Holding ist am 31.10.2026.

    Der Kurs von TIN INN Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,5750EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,33 % im Plus.


    TIN INN Holding

    +1,99 %
    +1,99 %
    +11,59 %
    -12,50 %
    -33,62 %
    -1,28 %
    ISIN:DE000A40ZTT8WKN:A40ZTT
    TIN INN Holding direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    TIN INN Holding: Umsatzplus 2025, Ergebnis enttäuscht – Wachstum 2026 Mehr Umsatz, höhere Verluste: TIN INN blickt auf ein schwieriges Jahr 2025 zurück. Für 2026 erwartet der Konzern weiteres Wachstum und ein ausgeglichenes bis leicht positives Ergebnis.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     