TIN INN Holding: Umsatzplus 2025, Ergebnis enttäuscht – Wachstum 2026
Mehr Umsatz, höhere Verluste: TIN INN blickt auf ein schwieriges Jahr 2025 zurück. Für 2026 erwartet der Konzern weiteres Wachstum und ein ausgeglichenes bis leicht positives Ergebnis.
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- Der Umsatz stieg 2025 gegenüber 2024 um 67 % auf 1,48 Mio. € (Vorjahr: 0,89 Mio. €).
- Das Konzernergebnis verschlechterte sich auf −6,8 Mio. € (2024: −2,4 Mio. €); Umsatz und Ergebnis blieben unter der Prognose.
- Verzögerungen bei Produktion und Fertigstellung von Hotels im zweiten Halbjahr 2025 belasteten die Geschäftsentwicklung.
- Für den Hotelbetrieb erwartet TIN INN 2026 einen Umsatz von 1,9 bis 2,2 Mio. €, ein Plus von 28 bis 48 % gegenüber 2025.
- Im Produktionssegment wird ein deutlich verbessertes, positives Ergebnis erwartet. Ein Rahmenvertrag über bis zu 20 Standorte soll mehrjährige Auslastung und erstmals Hotelverkäufe an Dritte sichern.
- Für den Gesamtkonzern prognostiziert der Vorstand 2026 ein ausgeglichenes bis leicht positives Ergebnis sowie einen deutlichen Anstieg von Gesamtleistung und Umsatz.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss 2026, bei TIN INN Holding ist am 31.10.2026.
Der Kurs von TIN INN Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,5750EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,33 % im
Plus.
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