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    Bitcoin-Kurs steigt über 87.000 US-Dollar auf höchsten Stand seit einer Woche

    Für Sie zusammengefasst
    • Bitcoin erreicht Wochenhoch bei 87.219 US-Dollar
    • Weniger Zinssorgen locken Anleger zurück zu Bitcoin
    • Bitcoin verlor 30 Prozent, bleibt langfristig stark
    Bitcoin-Kurs steigt über 87.000 US-Dollar auf höchsten Stand seit einer Woche
    Foto: Kanchanara - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Bitcoin hat am Freitag weiter zugelegt. Kurz vor dem Wochenende stieg die älteste und bekannteste Kryptowährung auf der Handelsplattform Bitstamp zeitweise bis auf 87.219 US-Dollar und damit auf den höchsten Stand seit gut einer Woche. Zuletzt wurde der Bitcoin noch bei 86.000 Dollar gehandelt.

    "Anleger am Kryptomarkt suchen wieder das Risiko und beenden offensichtlich zunächst ihre Serie der Gewinnmitnahmen", kommentierte Analyst Timo Emden vom Online-Broker Captrader. Die Hoffnung auf ein Nachlassen des geldpolitischen Gegenwinds in den USA habe Investoren wieder aus der Reserve gelockt.

    Zuletzt haben enttäuschende Arbeitsmarktdaten aus den USA die Spekulation auf eine weitere Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed gedämpft. Da Kryptowährungen keine Marktzinsen abwerfen, verstärkt die Aussicht auf weniger steigende Zinsen die Nachfrage nach dem Bitcoin.

    Seit dem Rekordhoch von mehr als 126.000 Dollar im Oktober 2025 hat der Bitcoin mittlerweile etwa 30 Prozent verloren. Mittel- und längerfristig gesehen ist die Kryptowährung aber weiter eine der erfolgreichsten Anlagen./jkr/he

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