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    Tote und Verletzte bei russischem Luftangriff auf Charkiw

    Für Sie zusammengefasst
    • Russische Angriffe töten zwei Menschen in Charkiw
    • 28 Menschen durch Gleitbomben verletzt, weitere Opfer möglich
    • Selenskyj wirft Putin Angriffe auf Städte vor
    Tote und Verletzte bei russischem Luftangriff auf Charkiw
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    KIEW (dpa-AFX) - Bei einem russischen Luftangriff auf die ostukrainische Stadt Charkiw sind nach offiziellen Angaben mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Weitere 28 Menschen seien durch Gleitbomben verletzt worden, teilte der regionale Militärverwalter Oleh Synjehubow auf Telegram mit. Möglicherweise befänden sich noch weitere Opfer unter den Trümmern getroffener Wohnhäuser.

    Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warf dem russischen Militär vor, auf Anordnung von Kremlchef Wladimir Putin die Städte der Ukraine zu zerstören. "Aus Geheimdienstinformationen und von einigen Personen aus Putins Umfeld wissen wir, dass Putin Anfang September gesagt hat: "Jetzt gibt es keine Regeln mehr"", schrieb Selenskyj auf der Plattform X. Russland habe die Ukraine nicht besetzen können. "Deshalb führen sie nun massive Angriffe durch und töten in großem Umfang."

    Das russische Militär hat die Angriffe gegen ukrainische Städte in den vergangenen Wochen verstärkt. Vor allem die großen Ballungszentren wie Kiew, Charkiw oder Odessa stehen im Visier der russischen Luftwaffe, von Kampfdrohnen oder ballistischen Raketen.

    Russland führt seit über viereinhalb Jahren einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland. Die Fronten im Osten der Ukraine sind gegenwärtig weitgehend festgefahren./cha/DP/men






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