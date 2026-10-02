🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold
    937 Aufrufe 937 0 Kommentare 0 Kommentare

    US-Arbeitsmarkt – freie Bahn für Bitcoin, Gold und Silber?

    Schwächere Arbeitsmarktdaten könnten zum Rettungsanker für die Rentenmärkte werden. In den USA drehen zehnjährige Bonds nach ihren Mehrjahreshochs um 5,35 Prozent ab und liegen zur Stunde bei 5,15 Prozent. Auch in Europa ist das Thema sehr präsent. Französische Anleihen liegen teilweise bei 5 Prozent, wodurch der Abstand zwischen Paris und Berlin bei 1,5 Prozentpunkten liegt. „Le Spread“ – wie die französischen Analysten scherzhaft schreiben – ist damit auch ein Thema für das WSJ. French-German Bond Spread Creeps Wider a Sign the Distress Isn’t Over.

    Der US-Arbeitsmarkt kühlte im September stärker ab als erwartet: Es kamen nur 29.000 Stellen hinzu, die Vormonate wurden nach unten korrigiert und die Arbeitslosenquote stieg auf 4,2 Prozent.

    Die Märkte werteten den Bericht als Argument gegen eine weitere Fed-Erhöhung im Oktober: Die Wahrscheinlichkeit eines Zinsschritts fiel auf etwa 15 Prozent, Treasury-Renditen gaben nach und Aktien legten zu. Auch bei Edelmetallen und Bitcoin sehen wir Erleichterung.

    Nach wochenlangem Druck kann man diese Entwicklung im besten Falle fortschreiben. Unsere Werkzeuge sind bekannt: Silber-Bull GV1D61 von Goldman Sachsachs, Gold-Bull UQ2BA9 der UBS, Bitcoin-Bull CMC0DF von CMC Markets und auch der T-Bonds-Bull auf US-Renditen MK4CHD.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Daniel Saurenz
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Daniel Saurenz
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    US-Arbeitsmarkt – freie Bahn für Bitcoin, Gold und Silber? Schwächere Arbeitsmarktdaten könnten zum Rettungsanker für die Rentenmärkte werden. In den USA drehen zehnjährige Bonds nach ihren Mehrjahreshochs um 5,35 Prozent ab und liegen zur Stunde bei 5,15 Prozent. Auch in Europa ist das Thema sehr präsent. …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     