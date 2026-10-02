Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 02.10.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.142,18USD pro Feinunze und notiert damit -0,77 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 60,23USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -1,25 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 100,50USD und verzeichnet ein Minus von -1,70 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 90,00USD und verzeichnet ein Minus von -3,13 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.171,00 USD -0,34 % Platin 1.700,00 USD -0,82 % Kupfer London Rolling 14.268,40 USD +0,03 % Aluminium 3.082,33 USD -0,32 % Erdgas 2,996 USD +1,36 %

Rohstoff des Tages: Öl (WTI)

Mit einem Tages-Minus von -3,13 % gehört Öl (WTI) heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 02.10.26, 17:29 Uhr.