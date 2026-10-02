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    Deutsche Anleihen legen weiter zu - 'Desaster' bei französischen Anleihen

    Für Sie zusammengefasst
    • Bund-Future legt 0,64 Prozent auf 121,14 Punkte zu
    • Zehnjährige Bundrendite fällt auf 3,45 Prozent
    • Französische Zehnjahresrendite steigt auf 4,85 Prozent
    Deutsche Anleihen legen weiter zu - 'Desaster' bei französischen Anleihen
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte am späten Nachmittag um 0,64 Prozent auf 121,14 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf 3,45 Prozent.

    Ein enttäuschend schwacher US-Arbeitsmarktbericht konnte den Renditen zuletzt keinen neuen Auftrieb verleihen. Im September waren in den USA deutlich weniger Stellen geschaffen worden als erwartet.

    Auch in den übrigen Ländern der Eurozone ging es mit den Renditen zum Teil deutlich nach unten. Der Zinsabstand zwischen Staatsanleihen aus Deutschland und Frankreich hat sich damit zuletzt nicht weiter vergrößert.

    Allerdings stand kurz vor dem Wochenende der jüngste Anstieg der Renditen französischer Staatsanleihen im Vordergrund. In der zehnjährigen Laufzeit wurden diese bei einer Rendite von 4,85 Prozent gehandelt und damit deutlich höher im Vergleich zu Bundesanleihen.

    "Französische Staatsanleihen erlebten ein weiteres Desaster", kommentierten Analysten der Dekabank den Handel der vergangenen Tage. Zwar habe sich die Regierung in Paris zu einem äußerst unpopulären Sparkurs durchgerungen, "doch damit stieg im Markt nur die Sorge vor den kommenden Präsidentschaftswahlen, die schon jetzt mit heftigen Protesten in der Bevölkerung eingeleitet werden", heißt es bei der Dekabank./jkr/he





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