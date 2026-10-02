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    AKTIE IM FOKUS

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    Nvidia auf Rekordhoch - Marktwert nahe sechs Billionen Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Nvidia steigt auf Rekordhoch bei knapp 235 Dollar
    • KI-Agenten und Rückkäufe stärken Nvidias Kurs
    • 79 von 82 Analysten empfehlen Nvidia zum Kauf
    AKTIE IM FOKUS - Nvidia auf Rekordhoch - Marktwert nahe sechs Billionen Dollar
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - In dem wieder deutlich aufgehellten Umfeld für Technologiewerte haben die Aktien des Chipherstellers Nvidia am Freitag einen Höchststand erklommen. Die Papiere des Chipherstellers bauten ihre jüngsten Gewinne aus und stiegen zuletzt um 1,6 Prozent auf knapp 235 US-Dollar. Der Tech-Index Nasdaq 100 , der ebenfalls auf Rekordniveau notiert, legte um 0,9 Prozent zu.

    Der Kursanstieg wurde in den letzten Wochen durch die Zuversicht beflügelt, dass KI-Agenten wie "Muse" von der Facebook-Mutter Meta die Nachfrage nach Halbleitern ankurbeln könnten. Die Aktien erhielten einen weiteren Schub, nachdem Nvidia am Montag bekannt gegeben hatte, dass es den Umfang seines Aktienrückkaufprogramms um die Rekordsumme von 150 Milliarden US-Dollar erhöhen werde. Damit steuert Nvidia als aktuell teuerstes börsennotiertes Unternehmen der Welt auf eine Marktkapitalisierung von mittlerweile sechs Billionen Dollar zu.

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    Das Votum der Analysten zu Nvidia ist recht eindeutig: Von den 82 von der Nachrichtenagentur Bloomberg erfassten Experten raten 79 zum Kauf der Aktien. 2 Analysten empfehlen Anlegern, erst einmal an der Seitenlinie zu verharren, und ein Fachmann plädiert für einen Verkauf der Titel./la/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,68 % und einem Kurs von 209,0 auf Tradegate (02. Oktober 2026, 17:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4400 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 375,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +43,54 %/+91,39 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu NVIDIA - 918422 - US67066G1040

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Nvidias neues Allzeithoch und eine genannte Marktkapitalisierung von 5,72 Bio. US-Dollar. Diskutiert werden Short-Risiken nach dem starken Anstieg, die Finanzierung eines bis FY28 vorgesehenen Aktienrückkaufprogramms über 235 Mrd. US-Dollar sowie anhaltend hohe Nachfrage und Lieferengpässe. Googles eigene Chips gelten als Konkurrenz, werden wegen Nvidias Leistungsvorsprung und wachsender Cloud-Nachfrage aber überwiegend nicht als akute Bedrohung gesehen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.

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    dpa-AFX
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