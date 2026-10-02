AKTIE IM FOKUS
Nvidia auf Rekordhoch - Marktwert nahe sechs Billionen Dollar
- Nvidia steigt auf Rekordhoch bei knapp 235 Dollar
- KI-Agenten und Rückkäufe stärken Nvidias Kurs
- 79 von 82 Analysten empfehlen Nvidia zum Kauf
NEW YORK (dpa-AFX) - In dem wieder deutlich aufgehellten Umfeld für Technologiewerte haben die Aktien des Chipherstellers Nvidia am Freitag einen Höchststand erklommen. Die Papiere des Chipherstellers bauten ihre jüngsten Gewinne aus und stiegen zuletzt um 1,6 Prozent auf knapp 235 US-Dollar. Der Tech-Index Nasdaq 100 , der ebenfalls auf Rekordniveau notiert, legte um 0,9 Prozent zu.
Der Kursanstieg wurde in den letzten Wochen durch die Zuversicht beflügelt, dass KI-Agenten wie "Muse" von der Facebook-Mutter Meta die Nachfrage nach Halbleitern ankurbeln könnten. Die Aktien erhielten einen weiteren Schub, nachdem Nvidia am Montag bekannt gegeben hatte, dass es den Umfang seines Aktienrückkaufprogramms um die Rekordsumme von 150 Milliarden US-Dollar erhöhen werde. Damit steuert Nvidia als aktuell teuerstes börsennotiertes Unternehmen der Welt auf eine Marktkapitalisierung von mittlerweile sechs Billionen Dollar zu.
Das Votum der Analysten zu Nvidia ist recht eindeutig: Von den 82 von der Nachrichtenagentur Bloomberg erfassten Experten raten 79 zum Kauf der Aktien. 2 Analysten empfehlen Anlegern, erst einmal an der Seitenlinie zu verharren, und ein Fachmann plädiert für einen Verkauf der Titel./la/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,68 % und einem Kurs von 209,0 auf Tradegate (02. Oktober 2026, 17:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4400 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 375,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +43,54 %/+91,39 % bedeutet.
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Naja, du liest ja noch nicht mal, was ich unten dazu geschrieben habe. Man hat jetzt 235 Mrd. fürs ARP freigegeben und möchte es bis Ende FY28 ausgeben, also in den kommenden 16 Monaten, also 14.7 Mrd. im Monat bzw. 44 Mrd. im Quartal. Wo soll das Geld herkommen? Man hat bisher genau einmal diesen Betrag als FCF ausgewiesen, sonst immer deutlich darunter. Dazu steigen die Abnahmeverpflichtungen den Herstellern gegenüber und die Verpflichtungen, finanziell für die Kunden einzustehen, für beides sollte man reichlich Geld vorhalten, wenn man nicht plötzlich mal illiquide dastehen will. Und bitte argumentiere nicht mit irgendwelchen Kennzahlen, die die Vorsilbe forward- tragen, denn da steige ich mental immer aus.
Ich schlafe nicht zuletzt deshalb sehr gut mit meinem 6-stelligen Engagement in Nvidia, weil es sehr beruhigend ist, dass das KGV trotz steigender Kurse seit Monaten nur nach unten tendiert. D.h. operativ steigert das Unternehmen schneller den Gewinn als die Kurse mitgehen. Ein sanftes Ruhekissen.