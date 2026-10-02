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    Der Börsen-Tag

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    TecDAX zieht davon: Infineon springt 7,59 % – Kion bricht ein

    Grüne Vorzeichen in Deutschland und den USA: Der TecDAX setzt sich klar an die Spitze. Infineon glänzt mit kräftigen Gewinnen, während Kion Group deutlich unter Druck gerät.

    Der Börsen-Tag - TecDAX zieht davon: Infineon springt 7,59 % – Kion bricht ein
    Foto: franz massard - stock.adobe.com

    Entwicklung der Indizes

    ### TecDAX führt die Gewinnerliste an – alle Indizes im Plus Die Aktienmärkte in Deutschland und den USA zeigen sich heute freundlich. Alle sechs betrachteten Indizes liegen im Plus. Besonders deutlich fällt der Anstieg beim TecDAX aus, während der SDAX nahezu auf der Stelle tritt. Der **TecDAX** gewinnt **2,43 Prozent** auf **4.087,14 Punkte** und führt damit die Gewinnerliste klar an. Dahinter folgt der **DAX**, der um **1,13 Prozent** auf **25.259,84 Punkte** zulegt. Deutlich verhaltener entwickeln sich die kleineren deutschen Börsenindizes: Der **MDAX** steigt um **0,34 Prozent** auf **30.452,09 Punkte**, der **SDAX** liegt mit **18.188,73 Punkten** lediglich **0,02 Prozent** im Plus. Auch die beiden US-Indizes verzeichnen Kursgewinne. Der **US 500** legt um **0,69 Prozent** auf **7.718,47 Punkte** zu und entwickelt sich damit stärker als der **US 30**, der um **0,28 Prozent** auf **51.093,92 Punkte** steigt. Im Vergleich ergibt sich ein klares Gefälle: TecDAX und DAX übertreffen beide US-Indizes. Der US 500 liegt wiederum vor MDAX und US 30. Das Schlusslicht bildet der kaum veränderte SDAX. Zwischen dem stärksten und dem schwächsten Index liegen **2,41 Prozentpunkte**.

    DAX: Infineon deutlich vorn

    Infineon Technologies legte im DAX um 7,59 Prozent zu und erzielte damit den stärksten Wert. Qiagen folgte mit einem Plus von 6,41 Prozent, DHL Group gewann 2,46 Prozent. Auf der Verliererseite standen Airbus mit minus 2,63 Prozent, Daimler Truck Holding mit minus 1,97 Prozent und SAP mit minus 1,94 Prozent. Zwischen Infineon und Airbus lagen damit 10,22 Prozentpunkte.

    MDAX: Kion Group verliert am stärksten

    AIXTRON führte die MDAX-Gewinner mit plus 6,33 Prozent an. SILTRONIC AG stieg um 5,85 Prozent, Jenoptik um 5,80 Prozent. Deutlich schwächer entwickelten sich die als Flopwerte gelisteten Unternehmen: Kion Group verlor 8,15 Prozent, AUTO1 Group 4,62 Prozent und Lanxess 3,81 Prozent. Die Spanne zwischen AIXTRON und Kion Group betrug 14,48 Prozentpunkte.

    SDAX: LPKF Laser & Electronics vorn

    LPKF Laser & Electronics gewann 4,27 Prozent und lag damit vor PVA TePla mit plus 4,00 Prozent sowie INDUS Holding mit plus 3,00 Prozent. Die stärksten Rückgänge verzeichneten KWS SAAT mit minus 4,48 Prozent, Medios mit minus 4,00 Prozent und Secunet Security Networks mit minus 3,38 Prozent. Der Abstand zwischen dem SDAX-Spitzenwert und dem größten Verlust lag bei 8,75 Prozentpunkten.

    TecDAX: Infineon und Qiagen führen

    Infineon Technologies war mit einem Plus von 7,59 Prozent auch im TecDAX Spitzenreiter. Dahinter folgten Qiagen mit 6,41 Prozent und AIXTRON mit 6,33 Prozent. Bei den schwächsten Werten lag Evotec mit minus 3,12 Prozent vor Ottobock mit minus 2,88 Prozent und SAP mit minus 1,94 Prozent. Die Differenz zwischen Infineon und Evotec belief sich auf 10,71 Prozentpunkte.

    US 30: Flopwerte ebenfalls im Plus

    Cisco Systems führte die genannten Topwerte mit einem Zuwachs von 2,54 Prozent an. Caterpillar gewann 2,08 Prozent, NVIDIA 1,84 Prozent. Auffällig: Caterpillar und NVIDIA sind zugleich unter den Flopwerten aufgeführt – und auch dort im Plus. Amazon erzielte in dieser Gruppe mit 1,05 Prozent den geringsten Zuwachs. Die ausgewiesenen Flopwerte sind somit keine Verlierer, sondern verzeichneten ebenfalls Kursgewinne.

    US 500: Auch die Flopwerte mit Gewinnen

    Im US 500 erzielte Teradyne mit plus 7,71 Prozent den stärksten Zuwachs. Hewlett Packard Enterprise legte um 6,70 Prozent zu, Monolithic Power Systems um 6,52 Prozent. Die als Flopwerte gelisteten Aktien lagen ebenfalls im Plus: Nordson gewann 1,32 Prozent, Healthpeak Pptys 1,31 Prozent und Teledyne Technologies ebenfalls 1,31 Prozent. Zwischen Teradyne und den beiden letztgenannten Werten lagen 6,40 Prozentpunkte.



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