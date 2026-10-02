Teradyne Aktie stark gefragt - +7,99 % - 02.10.2026

Anleger bei Teradyne können sich heute freuen: Die Aktie legt um +7,99 % zu und notiert bei 399,58€. Schon gestern ging es für die Teradyne Aktie um +4,65 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 399,58€. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Teradyne ist ein führender Anbieter automatisierter Testsysteme für Halbleiter, Speicher, Wireless und Industrieelektronik sowie kollaborativer Roboter (Universal Robots). Hauptkunden sind Chip- und Elektronikhersteller. Wichtige Wettbewerber: Advantest, Cohu, National Instruments. Stärken: hohe Testabdeckung, technologische Führerschaft, starke Position im High-End-Halbleitertest und wachsende Robotiksparte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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In den letzten drei Monaten verzeichnete die Teradyne Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Teradyne Aktie damit um +17,54 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +39,60 %. Im Jahr 2026 gab es für Teradyne bisher ein Plus von +123,15 %.

Während Teradyne heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,08 %.

Teradyne Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +17,54 % 1 Monat +39,60 % 3 Monate +5,46 % 1 Jahr +210,42 %

Informationen zur Teradyne Aktie

Stand: 02.10.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 156 Mio. Teradyne Aktien. Damit ist das Unternehmen 62,20 Mrd.EUR € wert.

Grüne Vorzeichen in Deutschland und den USA: Der TecDAX setzt sich klar an die Spitze. Infineon glänzt mit kräftigen Gewinnen, während Kion Group deutlich unter Druck gerät.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

KLA Corporation, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,82 %. Keysight Technologies notiert im Plus, mit +2,68 %.

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Ob sich ein Einstieg bei der Teradyne Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Teradyne Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.