DZ BANK stuft NIKE INC auf 'Verkaufen'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Nike gleich doppelt von "Kaufen" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert von 53 auf 28 US-Dollar gekappt. Das durchwachsene erste Geschäftsquartal und "die enttäuschende Jahresprognose verdeutlichen, dass die Trendwende kurzfristig nicht zu erwarten ist", begründete Katharina Schmenger am Freitag ihre Neubewertung des Sportwarenherstellers. Das Sparprogramm "Pace" solle Kostensenkungen von rund 2,5 Milliarden Dollar bis zum Jahr 2031 bewirken. Der Großteil werde jedoch erst ab dem Geschäftsjahr 2028/29 erwartet./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 17:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 17:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 17:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 17:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,63 % und einem Kurs von 29,48EUR auf Tradegate (02. Oktober 2026, 18:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Katharina Schmenger
Analysiertes Unternehmen: NIKE INC
Aktieneinstufung neu: negativ
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Katharina Schmenger
Analysiertes Unternehmen: NIKE INC
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