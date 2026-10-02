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    Aktien Europa Schluss

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    EuroStoxx zieht wieder an - Ölpreisrückgang stützt

    Für Sie zusammengefasst
    • Europas Börsen erholten sich nach Verlusten am Vortag
    • Ölpreise und schwache US-Daten minderten die Sorgen
    • EuroStoxx, SMI und FTSE legten am Freitag leicht zu
    Aktien Europa Schluss - EuroStoxx zieht wieder an - Ölpreisrückgang stützt
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Freitag wieder zugelegt und sich damit etwas von den deutlichen Verlusten am Vortag erholt. Marktanalyst Andreas Lipkow vom Handelshaus CMC Markets verwies auf die wieder gesunkenen Ölpreise. Sie dämpften die Zins- und Inflationssorgen der Anleger ebenso wie der enttäuschend ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht für September.

    Der EuroStoxx 50 gewann 1,02 Prozent auf 6.238,50 Punkte, nachdem er Tags zuvor noch auf den tiefsten Stand seit Mitte Juni abgesackt war. Auf Wochensicht ergibt sich ein Minus von 1,02 Prozent.

    Außerhalb der Eurozone stieg der Schweizer Leitindex SMI am Freitag um 0,28 Prozent auf 13.660,92 Punkte. Der britische FTSE 100 legte um 0,32 Prozent auf 10.461,95 Punkte zu./la/he






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