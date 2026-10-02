🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    ROUNDUP 2/Aktien Frankfurt Schluss

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dax klar erholt vom tiefsten Stand seit Juli

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax erholt sich um 1,17 Prozent auf 25.231 Punkte
    • Schwache US-Arbeitsmarktdaten lindern Zinssorgen
    • Infineon führt dank KI-Fantasie den Dax an
    ROUNDUP 2/Aktien Frankfurt Schluss - Dax klar erholt vom tiefsten Stand seit Juli
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    (neu: Börsenentwicklung außerhalb Deutschlands im neuen letzten Absatz.)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Freitag deutlich erholt. Zum Handelsende gewann der deutsche Leitindex 1,17 Prozent auf 25.231,20 Punkte, womit er sein Wochenminus auf 0,7 Prozent eindämmte. Am Vortag war er zeitweise erstmals seit Juli wieder unter 25.000 Zähler gerutscht und hatte die Unterstützung bei der für den langfristigen Trend wichtigen 200-Tage-Linie getestet. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verabschiedete sich am Freitag 0,66 Prozent fester mit 30.450,00 Punkten.

    Ein überraschend schwacher US-Arbeitsmarktbericht half den Anlegern, die zuletzt aufgekommenen Zins- und Inflationssorgen in den Hintergrund zu drängen. Bereits davor hatten sinkende Ölpreise und Anleiherenditen für etwas Entspannung gesorgt. Diese seien derzeit die entscheidenden Faktoren für die Börsen, schrieb Timo Emden, Chefmarktanalyst beim Online-Broker CapTrader.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Hochtief!
    Long
    378,67€
    Basispreis
    3,10
    Ask
    × 13,09
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    432,95€
    Basispreis
    3,10
    Ask
    × 10,17
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Als Stütze für den deutschen Markt erwiesen sich einmal mehr Aktien mit KI-Fantasie. Im Kielwasser erneut starker US-Chiptitel, die dem Tech-Index Nasdaq 100 ein Rekordhoch bescherten, eroberte der Halbleiterkonzern Infineon mit einem Plus von 8,8 Prozent die Dax-Spitze. Der Baukonzern Hochtief gewann 2,8 und der Energietechnikkonzern Siemens Energy 2 Prozent.

    Im MDax ging es für Infineon-Branchenkollege Elmos um 3,8 Prozent hoch. Die Aktien der Chipindustrie-Zulieferer Aixtron , Siltronic , Suss Microtec und Jenoptik legten um 5,9 bis 7,6 Prozent zu. Der Laserspezialist LPKF - am Mittwoch noch von einer Prognosesenkung ausgebremst - gewann an der SDax -Spitze knapp 5,9 Prozent.

    Die Titel der Sportwarenhersteller Adidas und Puma zeigten sich mit plus ein beziehungsweise minus 0,7 Prozent wenig beeindruckt von enttäuschenden Nike -Geschäftsaussagen, welche die Aktien des US-Branchenprimus nach unten zogen. Die Probleme des US-Konzerns sind einem Börsianer zufolge weitgehend "hausgemacht" und lassen nur begrenzt negative Rückschlüsse für die deutschen Konkurrenten zu.

    Die Anteile von Auto1 und Kion sackten um 4,8 beziehungsweise 7,7 Prozent ab - jeweils nach Analystengesprächen vor den Quartalsberichten. Experte Marcus Diebel von JPMorgan schrieb in einem ersten Kommentar zu dem Gebrauchtwagenhändler, die Aussagen zögen sinkende Gewinnschätzungen nach sich. Sein Kollege Akash Gupta befürchtet beim Warenlagerlogistiker eine Gewinnwarnung.

    Die Aktien von Hensoldt hoben sich im MDax vom erholten Rüstungsumfeld mit einem Anstieg um 3,1 Prozent weiter positiv ab. Das Analysehaus Kepler Cheuvreux sieht bei dem Rüstungselektronik-Spezialisten eine Kaufchance nach der jüngsten Abwertung des Sektors.

    Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 1,02 Prozent auf 6.238,50 Punkte. Außerhalb der Eurozone verbuchten die Börsen in London und in Zürich nur moderate Gewinne. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial legte zum europäischen Handelsende ebenfalls leicht zu./gl/la/men

    --- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nike (B) Aktie

    Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,07 % und einem Kurs von 161 auf Tradegate (02. Oktober 2026, 18:35 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nike (B) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Nike (B) zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5900 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,40USD. Von den letzten 5 Analysten der Nike (B) Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 60,00USD was eine Bandbreite von +1,97 %/+103,94 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP 2/Aktien Frankfurt Schluss Dax klar erholt vom tiefsten Stand seit Juli Der Dax hat sich am Freitag deutlich erholt. Zum Handelsende gewann der deutsche Leitindex 1,17 Prozent auf 25.231,20 Punkte, womit er sein Wochenminus auf 0,7 Prozent eindämmte. Am Vortag war er zeitweise erstmals seit Juli wieder unter 25.000 …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     