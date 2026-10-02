Dax klar erholt vom tiefsten Stand seit Juli

Ein überraschend schwacher US-Arbeitsmarktbericht half den Anlegern, die zuletzt aufgekommenen Zins- und Inflationssorgen in den Hintergrund zu drängen. Bereits davor hatten sinkende Ölpreise und Anleiherenditen für etwas Entspannung gesorgt. Diese seien derzeit die entscheidenden Faktoren für die Börsen, schrieb Timo Emden, Chefmarktanalyst beim Online-Broker CapTrader.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Freitag deutlich erholt. Zum Handelsende gewann der deutsche Leitindex 1,17 Prozent auf 25.231,20 Punkte, womit er sein Wochenminus auf 0,7 Prozent eindämmte. Am Vortag war er zeitweise erstmals seit Juli wieder unter 25.000 Zähler gerutscht und hatte die Unterstützung bei der für den langfristigen Trend wichtigen 200-Tage-Linie getestet. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verabschiedete sich am Freitag 0,66 Prozent fester mit 30.450,00 Punkten.

(neu: Börsenentwicklung außerhalb Deutschlands im neuen letzten Absatz.)

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Als Stütze für den deutschen Markt erwiesen sich einmal mehr Aktien mit KI-Fantasie. Im Kielwasser erneut starker US-Chiptitel, die dem Tech-Index Nasdaq 100 ein Rekordhoch bescherten, eroberte der Halbleiterkonzern Infineon mit einem Plus von 8,8 Prozent die Dax-Spitze. Der Baukonzern Hochtief gewann 2,8 und der Energietechnikkonzern Siemens Energy 2 Prozent.

Im MDax ging es für Infineon-Branchenkollege Elmos um 3,8 Prozent hoch. Die Aktien der Chipindustrie-Zulieferer Aixtron , Siltronic , Suss Microtec und Jenoptik legten um 5,9 bis 7,6 Prozent zu. Der Laserspezialist LPKF - am Mittwoch noch von einer Prognosesenkung ausgebremst - gewann an der SDax -Spitze knapp 5,9 Prozent.

Die Titel der Sportwarenhersteller Adidas und Puma zeigten sich mit plus ein beziehungsweise minus 0,7 Prozent wenig beeindruckt von enttäuschenden Nike -Geschäftsaussagen, welche die Aktien des US-Branchenprimus nach unten zogen. Die Probleme des US-Konzerns sind einem Börsianer zufolge weitgehend "hausgemacht" und lassen nur begrenzt negative Rückschlüsse für die deutschen Konkurrenten zu.

Die Anteile von Auto1 und Kion sackten um 4,8 beziehungsweise 7,7 Prozent ab - jeweils nach Analystengesprächen vor den Quartalsberichten. Experte Marcus Diebel von JPMorgan schrieb in einem ersten Kommentar zu dem Gebrauchtwagenhändler, die Aussagen zögen sinkende Gewinnschätzungen nach sich. Sein Kollege Akash Gupta befürchtet beim Warenlagerlogistiker eine Gewinnwarnung.

Die Aktien von Hensoldt hoben sich im MDax vom erholten Rüstungsumfeld mit einem Anstieg um 3,1 Prozent weiter positiv ab. Das Analysehaus Kepler Cheuvreux sieht bei dem Rüstungselektronik-Spezialisten eine Kaufchance nach der jüngsten Abwertung des Sektors.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 1,02 Prozent auf 6.238,50 Punkte. Außerhalb der Eurozone verbuchten die Börsen in London und in Zürich nur moderate Gewinne. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial legte zum europäischen Handelsende ebenfalls leicht zu./gl/la/men

--- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nike (B) Aktie Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,07 % und einem Kurs von 161 auf Tradegate (02. Oktober 2026, 18:35 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nike (B) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Nike (B) zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5900 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,40USD. Von den letzten 5 Analysten der Nike (B) Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 60,00USD was eine Bandbreite von +1,97 %/+103,94 % bedeutet.



