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    Besonders beachtet!

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    FICO (Fair Isaac Corporation) - Aktie schießt in die Höhe +8,78 % - 02.10.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie bisher um +8,78 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie.

    Besonders beachtet! - FICO (Fair Isaac Corporation) - Aktie schießt in die Höhe +8,78 % - 02.10.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    FICO (Fair Isaac) ist führend bei Kredit-Scoring und Entscheidungssoftware. Kernprodukte: FICO Score, Analytik- und Decision-Management-Plattformen für Banken, Handel, Versicherer. Starke Marktstellung v.a. im US-Kreditgeschäft. Wichtige Konkurrenten: Experian, Equifax, TransUnion, SAS. USP: hohe Marktdurchdringung des FICO Scores, langjährige Datenhistorie, tiefe Integration in Kreditprozesse.

    Kursentwicklung im Detail: So steht die FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie am 02.10.2026

    Die Anleger von FICO (Fair Isaac Corporation) dürfen sich über ein Kursplus von +8,78 % freuen. Die Aktie notiert aktuell bei 597,75. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,17 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie. Nach einem Plus von +5,17 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 597,75, mit einem Plus von +8,78 %. Was steckt hinter der heutigen Kursentwicklung?

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    Der heutige Anstieg bei FICO (Fair Isaac Corporation) konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -47,48 % nicht vollständig ausgleichen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie damit um -26,13 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -41,49 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei FICO (Fair Isaac Corporation) auf -62,84 %.

    Während FICO (Fair Isaac Corporation) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,71 %. Damit gehört FICO (Fair Isaac Corporation) heute zu den auffälligeren Werten.

    FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -26,13 %
    1 Monat -41,49 %
    3 Monate -47,48 %
    1 Jahr -56,81 %
    Stand: 02.10.2026, 19:00 Uhr

    Informationen zur FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie

    Es gibt 22 Mio. FICO (Fair Isaac Corporation) Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,87 Mrd.EUR € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von FICO (Fair Isaac Corporation)

    Moody's, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,76 %. Oracle notiert im Plus, mit +2,00 %.

    Lohnt sich ein Investment in die FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    FICO (Fair Isaac Corporation)

    +0,93 %
    -26,55 %
    -41,32 %
    -46,70 %
    -57,84 %
    -32,01 %
    +3.349,28 %
    ISIN:US3032501047WKN:873369
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