Marktgeflüster
Gold ist das Warnsignal: Zinsen wollen einfach nicht fallen!
Aber dann stiegen die (Kapitalmarkt-) Zinsen wieder, sogar über das Niveau von kurz vor den US-Arbeitsmarktdaten. Warum?
Nach schwachen US-Arbeitsmarktdaten jubelten die Aktienmärkte, Gold stieg, und die Zinsen fielen - denn damit schien die Wahrscheinlichkeit zu sinken, dass die Fed die Leit-Zinsen anhebt. Aber dann stiegen die (Kapitalmarkt-) Zinsen wieder, sogar über das Niveau von kurz vor den US-Arbeitsmarktdaten. Warum? Erstens weil der US-Arbeitsmarktbericht nichts daran ändert, dass die Inflation im September weiter im Aufwind - das zeigen die Daten aus der Eurozone und aus Japan. Und zweitens sind die steigenden Zinsen vor allem ein Misstrauensvotum gegen die ausufernde Verschuldung, nicht nur in den USA. Im Fokus derzeit vor allem Frankreich, wo die Risikoprämien für Staatsanleihen weiter deutlich steigen. Macron will nun strategische Diesel-Reserven freigeben..
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