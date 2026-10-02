🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsinnoscripta AktievorwärtsNachrichten zu innoscripta
    313 Aufrufe 313 0 Kommentare 0 Kommentare

    innoscripta: Steuerermittlungen – Geschäft läuft, Aktionäre eingeladen

    Durchsuchungen bei innoscripta: Ermittler prüfen den Verdacht unberechtigter Forschungszulagen. Das Unternehmen betont seine Kooperation und den uneingeschränkten Geschäftsbetrieb.

    innoscripta: Steuerermittlungen – Geschäft läuft, Aktionäre eingeladen
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Am 1. Oktober 2026 wurden die Standorte der innoscripta-Gruppe in Tutzing und München auf Grundlage gerichtlicher Beschlüsse durchsucht.
    • Die Ermittlungen betreffen den Verdacht, einzelnen Kunden bei der Erlangung nicht gerechtfertigter Steuervorteile durch Forschungszulagen geholfen zu haben; ein damals zuständiger Mitarbeiter arbeitet seit mehreren Jahren nicht mehr bei innoscripta.
    • Nach aktuellem Kenntnisstand sind keine Geschäftsvorgänge des laufenden Geschäftsjahres betroffen. Der operative Betrieb läuft laut Unternehmen uneingeschränkt weiter.
    • innoscripta erklärt, die Forschungszulage werde zunächst durch die BSFZ fachlich geprüft; anschließend beantragen Kunden oder ihre Steuerberater die Festsetzung beim zuständigen Finanzamt.
    • Das Unternehmen sagt, es kooperiere mit den Behörden und sei von der Rechtmäßigkeit seiner Prozesse überzeugt. Prozesse und Software seien wiederholt extern rechtlich und steuerlich geprüft worden.
    • Zur Transparenz lädt innoscripta Aktionäre zu einer persönlichen Produktvorstellung in Tutzing ein; Interessierte können sich unter ir@innoscripta.com anmelden.

    Der Kurs von innoscripta lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 34,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -9,99 % im Minus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 39,15EUR das entspricht einem Plus von +15,15 % seit der Veröffentlichung.


    innoscripta

    +7,97 %
    -62,86 %
    -61,24 %
    -59,78 %
    -72,86 %
    -63,05 %
    ISIN:DE000A40QVM8WKN:A40QVM
    innoscripta direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    innoscripta: Steuerermittlungen – Geschäft läuft, Aktionäre eingeladen Durchsuchungen bei innoscripta: Ermittler prüfen den Verdacht unberechtigter Forschungszulagen. Das Unternehmen betont seine Kooperation und den uneingeschränkten Geschäftsbetrieb.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     