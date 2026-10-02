innoscripta: Steuerermittlungen – Geschäft läuft, Aktionäre eingeladen
Durchsuchungen bei innoscripta: Ermittler prüfen den Verdacht unberechtigter Forschungszulagen. Das Unternehmen betont seine Kooperation und den uneingeschränkten Geschäftsbetrieb.
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- Am 1. Oktober 2026 wurden die Standorte der innoscripta-Gruppe in Tutzing und München auf Grundlage gerichtlicher Beschlüsse durchsucht.
- Die Ermittlungen betreffen den Verdacht, einzelnen Kunden bei der Erlangung nicht gerechtfertigter Steuervorteile durch Forschungszulagen geholfen zu haben; ein damals zuständiger Mitarbeiter arbeitet seit mehreren Jahren nicht mehr bei innoscripta.
- Nach aktuellem Kenntnisstand sind keine Geschäftsvorgänge des laufenden Geschäftsjahres betroffen. Der operative Betrieb läuft laut Unternehmen uneingeschränkt weiter.
- innoscripta erklärt, die Forschungszulage werde zunächst durch die BSFZ fachlich geprüft; anschließend beantragen Kunden oder ihre Steuerberater die Festsetzung beim zuständigen Finanzamt.
- Das Unternehmen sagt, es kooperiere mit den Behörden und sei von der Rechtmäßigkeit seiner Prozesse überzeugt. Prozesse und Software seien wiederholt extern rechtlich und steuerlich geprüft worden.
- Zur Transparenz lädt innoscripta Aktionäre zu einer persönlichen Produktvorstellung in Tutzing ein; Interessierte können sich unter ir@innoscripta.com anmelden.
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