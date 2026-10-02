Börsen Update
Börsen Update USA - 02.10. - US Tech 100 stark +0,91 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der US 30 steht aktuell (19:59:26) bei 51.155,04 PKT und steigt um +0,40 %.
Top-Werte: Cisco Systems +2,74 %, Caterpillar +2,72 %, NVIDIA +1,42 %, Amazon +0,96 %, Salesforce -1,25 %
Flop-Werte: IBM -1,71 %, Johnson & Johnson -1,49 %, Nike (B) -1,41 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 30.786,89 PKT und steigt um +0,91 %.
Top-Werte: Teradyne +7,94 %, SpaceX +6,63 %, Rocket Lab Corporation +5,41 %, Arm Holdings +5,36 %, Monolithic Power Systems +5,08 %
Flop-Werte: Seagate Technology Holdings -11,65 %, Western Digital -10,41 %, Alnylam Pharmaceuticals -4,40 %, SanDisk Corporation -3,79 %, AppLovin Registered (A) -3,71 %
Der US 500 steht bei 7.714,28 PKT und gewinnt bisher +0,64 %.
Top-Werte: Hewlett Packard Enterprise +8,01 %, FICO (Fair Isaac Corporation) +7,96 %, Teradyne +7,94 %, NetApp +7,03 %, Equifax +6,18 %
Flop-Werte: Seagate Technology Holdings -11,65 %, Western Digital -10,41 %, Accenture Registered (A) -6,25 %, EPAM Systems -4,80 %, SanDisk Corporation -3,79 %
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