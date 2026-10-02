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    Besonders beachtet!

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    Hewlett Packard Enterprise Aktie steigt am 02.10.2026 kräftig

    Kursbewegung von +8,01 % bei Hewlett Packard Enterprise am 02.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Hewlett Packard Enterprise Aktie steigt am 02.10.2026 kräftig
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Hewlett Packard Enterprise (HPE) ist ein führender Anbieter von IT-Infrastruktur, der Unternehmen bei der digitalen Transformation unterstützt. Mit Produkten wie Servern, Speicherlösungen und Cloud-Diensten bedient HPE weltweit Kunden. Wichtige Konkurrenten sind IBM, Dell und Cisco. HPEs Alleinstellungsmerkmale sind seine Hybrid-IT-Lösungen und das Engagement im Edge-Computing.

    Hewlett Packard Enterprise Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 02.10.2026

    Der Höhenflug der Hewlett Packard Enterprise Aktie geht weiter: Am heutigen Handelstag steht ein Plus von +8,01 % zu Buche, die Aktie notiert bei 62,13. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,64 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Hewlett Packard Enterprise Aktie. Nach einem Plus von +1,64 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 62,13, mit einem Plus von +8,01 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Hewlett Packard Enterprise einen Gewinn von +61,62 % verbuchen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Hewlett Packard Enterprise Aktie damit um +11,40 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +35,72 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Hewlett Packard Enterprise einen Anstieg von +201,55 %.

    Während Hewlett Packard Enterprise heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,64 %. Damit gehört Hewlett Packard Enterprise heute zu den auffälligeren Werten.

    Hewlett Packard Enterprise Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,40 %
    1 Monat +35,72 %
    3 Monate +61,62 %
    1 Jahr +194,43 %
    Stand: 02.10.2026, 20:00 Uhr

    Informationen zur Hewlett Packard Enterprise Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Hewlett Packard Enterprise Aktien. Damit ist das Unternehmen 82,30 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update USA - 02.10. - US Tech 100 stark +0,91 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    TecDAX zieht davon: Infineon springt 7,59 % – Kion bricht ein


    Grüne Vorzeichen in Deutschland und den USA: Der TecDAX setzt sich klar an die Spitze. Infineon glänzt mit kräftigen Gewinnen, während Kion Group deutlich unter Druck gerät.

    Börsenstart USA - 02.10. - US Tech 100 stark +1,30 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Hewlett Packard Enterprise?

    Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,63 %. IBM notiert im Minus, mit -1,69 %. Oracle notiert im Plus, mit +2,16 %. NetApp legt um +7,38 % zu Dell Technologies Registered (C) notiert im Plus, mit +4,65 %.

    Hewlett Packard Enterprise Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der Hewlett Packard Enterprise Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Hewlett Packard Enterprise Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Hewlett Packard Enterprise

    +8,21 %
    +10,64 %
    +35,90 %
    +62,45 %
    +192,18 %
    +280,95 %
    +392,15 %
    +421,23 %
    +697,95 %
    ISIN:US42824C1099WKN:A140KD
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