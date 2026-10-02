ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Tesla auf 'Neutral' - Ziel 415 Dollar
- JPMorgan hält Tesla neutral, Ziel 415 Dollar
- Tesla-Auslieferungen übertrafen die Markterwartungen
- Speicher enttäuschten, höhere Kosten drücken Gewinn
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla nach Auslieferungszahlen für das dritte Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 415 US-Dollar belassen. Diese hätten mit Blick auf die Elektroautos seine Schätzungen moderat und die Markterwartungen deutlich übertroffen, schrieb Rajat Gupta in einer ersten Einschätzung am Freitag. Das Geschäft mit Energiespeichersystem aber habe enttäuscht. Insgesamt sei er hinsichtlich des Gewinns je Aktie weiterhin pessimistischer als der Markt. So rechne er im Vergleich mit dem Schnitt der Analysten mit einer geringeren Bruttomarge bei Fahrzeugen und höheren Betriebskosten./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 11:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 11:29 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,68 % und einem Kurs von 329,8 auf Tradegate (02. Oktober 2026, 20:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 436,67USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 385,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 480,00USD was eine Bandbreite von +16,74 %/+45,54 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 415 US-Dollar
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Community Beiträge zu Tesla - A1CX3T - US88160R1014
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Tesla nimmt Kreditlinie von 30 Mrd. USD von Citi und Wells Fargo in Anspruch:
Herrjeh das ist so ein trauriger Kult. In den Kommentaren schreibt er: