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    Reiche

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    Energiereserve auch nach G7-Freigabe ausreichend gedeckt

    Für Sie zusammengefasst
    • Reiche sieht Versorgung durch Ölfreigabe gesichert
    • IEA mobilisiert 100 Millionen Barrel über vier Monate
    • G7 prüfen mehr Diesel-Freigaben gegen Preisdruck
    Reiche - Energiereserve auch nach G7-Freigabe ausreichend gedeckt
    Foto: Jan Woitas - dpa

    BERLIN (dpa-AFX) - Die angestrebte Freigabe von Ölvorräten durch die G7-Staaten stellt nach den Worten von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) kein Risiko für die Energieversorgung dar. Über vier Monate würden 100 Millionen Barrel (je 159 Liter) koordiniert über die Internationale Energieagentur (IEA) mobilisiert, mit einer erheblichen Diesel-Freigabe bereits in den ersten 20 Tagen, teilte sie der Deutschen Presse-Agentur mit. "Dabei bleibt jederzeit ausreichend Reserve zur Sicherung der Versorgung im System." Das werde fortlaufend überwacht.

    Die G7-Staaten, zu denen neben Deutschland auch Frankreich, Großbritannien, Italien, die USA, Japan und Kanada gehören, hatten sich am Nachmittag auf den Schritt geeinigt. Sie kündigten zudem an, in den kommenden Tagen die Möglichkeit zusätzlicher Diesel-Freigaben zu erörtern.

    Die US-Regierung hatte Europa zuvor aufgefordert, mehr Liefermengen an Diesel an den Markt zu geben. Auch ein Exportstopp war zuvor in Erwägung gezogen worden.

    Reiche teilte mit: "Für mich war in den vergangenen 48 Stunden in den Gesprächen entscheidend, aus einer angespannten Lage ein verlässliches gemeinsames Vorgehen zu machen." Die Maßnahme dämpfe den Preisdruck und schaffe Verlässlichkeit für Unternehmen, Verbraucher sowie in der transatlantischen Partnerschaft./jcf/DP/he






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