🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMedios AktievorwärtsNachrichten zu Medios

    Besonders beachtet!

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Medios Aktie mit kräftigem Rücksetzer - -5,33 % aktuell - 02.10.2026

    Die Medios Aktie notiert am 02.10.2026 mit -5,33 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Medios Aktie mit kräftigem Rücksetzer - -5,33 % aktuell - 02.10.2026
    Foto: Jan Woitas - dpa

    Medios ist ein Spezialpharma-Großhändler und -Dienstleister mit Fokus auf patientenindividuelle Therapien (v. a. Onkologie, seltene Erkrankungen). Kern: Handel mit Spezialarzneien, Herstellung patientenindividueller Zubereitungen, Logistik- und Servicelösungen für Apotheken. Marktstellung: einer der führenden Spezialpharma-Player in Deutschland. Konkurrenten: Phoenix, Noweda, Alliance Healthcare, Zur Rose/DocMorris. USP: Spezialisierung auf Hochpreis-Spezialpräparate, enge Apothekenkooperationen, integrierte Wertschöpfung von Beschaffung bis Herstellung.

    Medios aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.10.2026

    Mit einer Performance von -5,33 % musste die Medios Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der Medios Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,43 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 10,470, mit einem Minus von -5,33 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Medios Aktionäre einen Verlust von -8,59 % hinnehmen.

    Geschenk Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.

    Auf Wochensicht hat die Medios Aktie damit -4,52 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,72 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Medios -23,97 % verloren.

    Während Medios deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,02 %. Damit gehört Medios heute zu den auffälligeren Werten.

    Medios Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,52 %
    1 Monat -0,72 %
    3 Monate -8,59 %
    1 Jahr -21,27 %
    Stand: 02.10.2026, 21:00 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Medios Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang unter 11 Euro nach einem gesenkten Berenberg-Kursziel, eine als niedrig betrachtete Bewertung sowie Forderungen nach Aktienrückkäufen und Insiderkäufen. Diskutiert werden die Caelo-Übernahme mit Synergien und rund 40 Mio. Euro Umsatz, regulatorischer Margendruck und Zweifel an den 2031-Zielen. Analysten nennen 16 bzw. 20 Euro als Kursziele.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Medios eingestellt.

    Zur Medios Diskussion

    Informationen zur Medios Aktie

    Es gibt 26 Mio. Medios Aktien. Damit ist das Unternehmen 267,30 Mio.EUR € wert.

    TecDAX zieht davon: Infineon springt 7,59 % – Kion bricht ein


    Grüne Vorzeichen in Deutschland und den USA: Der TecDAX setzt sich klar an die Spitze. Infineon glänzt mit kräftigen Gewinnen, während Kion Group deutlich unter Druck gerät.

    Medios AG (von Montega AG): Kaufen


    Original-Research: Medios AG - von Montega AG 02.10.2026 / 11:25 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller …

    BERENBERG stuft Medios auf 'Buy'


    Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Medios von 25 auf 22 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Michael Heider passte seine Schätzungen für den Spezialisten für Arzneimittel gegen chronische und seltene Erkrankungen …

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Medios?

    Cardinal Health, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,39 %. McKesson notiert im Minus, mit -1,25 %.

    Medios Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Medios Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Medios Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Medios

    -5,33 %
    -4,52 %
    -0,72 %
    -8,59 %
    -21,27 %
    -26,49 %
    -68,48 %
    +5,75 %
    ISIN:DE000A1MMCC8WKN:A1MMCC
    Medios direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Medios Aktie mit kräftigem Rücksetzer - -5,33 % aktuell - 02.10.2026 Die Medios Aktie notiert am 02.10.2026 mit -5,33 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     