Medios Aktie mit kräftigem Rücksetzer - -5,33 % aktuell - 02.10.2026

Mit einer Performance von -5,33 % musste die Medios Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der Medios Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,43 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 10,470€, mit einem Minus von -5,33 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Medios ist ein Spezialpharma-Großhändler und -Dienstleister mit Fokus auf patientenindividuelle Therapien (v. a. Onkologie, seltene Erkrankungen). Kern: Handel mit Spezialarzneien, Herstellung patientenindividueller Zubereitungen, Logistik- und Servicelösungen für Apotheken. Marktstellung: einer der führenden Spezialpharma-Player in Deutschland. Konkurrenten: Phoenix, Noweda, Alliance Healthcare, Zur Rose/DocMorris. USP: Spezialisierung auf Hochpreis-Spezialpräparate, enge Apothekenkooperationen, integrierte Wertschöpfung von Beschaffung bis Herstellung.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Medios Aktionäre einen Verlust von -8,59 % hinnehmen.

Auf Wochensicht hat die Medios Aktie damit -4,52 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,72 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Medios -23,97 % verloren.

Während Medios deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,02 %. Damit gehört Medios heute zu den auffälligeren Werten.

Medios Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,52 % 1 Monat -0,72 % 3 Monate -8,59 % 1 Jahr -21,27 %

? wallstreetONLINE-Community zur Medios Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 02.10.2026, 21:00 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang unter 11 Euro nach einem gesenkten Berenberg-Kursziel, eine als niedrig betrachtete Bewertung sowie Forderungen nach Aktienrückkäufen und Insiderkäufen. Diskutiert werden die Caelo-Übernahme mit Synergien und rund 40 Mio. Euro Umsatz, regulatorischer Margendruck und Zweifel an den 2031-Zielen. Analysten nennen 16 bzw. 20 Euro als Kursziele.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Medios eingestellt.

Informationen zur Medios Aktie

Es gibt 26 Mio. Medios Aktien. Damit ist das Unternehmen 267,30 Mio.EUR € wert.

Grüne Vorzeichen in Deutschland und den USA: Der TecDAX setzt sich klar an die Spitze. Infineon glänzt mit kräftigen Gewinnen, während Kion Group deutlich unter Druck gerät.

Original-Research: Medios AG - von Montega AG 02.10.2026 / 11:25 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller …

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Medios von 25 auf 22 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Michael Heider passte seine Schätzungen für den Spezialisten für Arzneimittel gegen chronische und seltene Erkrankungen …

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Medios?

Cardinal Health, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,39 %. McKesson notiert im Minus, mit -1,25 %.

Medios Aktie jetzt kaufen?

Ob die Medios Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Medios Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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