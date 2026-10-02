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    Bayer will über 2 Milliarden Dollar in neuen US-Standort investieren

    Für Sie zusammengefasst
    • Bayer investiert 2,2 Milliarden Dollar in Ohio
    • Rund 600 hochqualifizierte Arbeitsplätze sollen entstehen
    • Produktion von Wirkstoffen und Fertigarzneien vereint
    Bayer will über 2 Milliarden Dollar in neuen US-Standort investieren
    Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com

    NEW ALBANY (dpa-AFX) - Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer will 2,2 Milliarden US-Dollar in einen neuen Produktionsstandort in den Vereinigten Staaten investieren. Dadurch werden in New Albany im US-Bundesstaat Ohio voraussichtlich rund 600 hochqualifizierte Arbeitsplätze geschaffen werden, wie das Unternehmen am Freitagabend mitteilte. Dort soll die Herstellung von pharmazeutischen Wirkstoffen und Fertig-Arzneimitteln an einem Standort vereint werden.

    "Für Bayer sind die Vereinigten Staaten seit Langem ein wichtiger Produktionsstandort und bedeutendes Innovationszentrum", sagte Konzernchef Bill Anderson laut Mitteilung. "Am neuen Standort bringen wir Produktionskompetenz und qualifizierte Fachkräfte zusammen, um Patienten in den Vereinigten Staaten und weltweit mit innovativen, hochwertigen Arzneimitteln zu versorgen." Bayer hat in den vergangenen fünf Jahren mehr als sieben Milliarden Dollar in Pharma-Forschung und -Entwicklung sowie Produktion in den USA investiert./he/men

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,64 % und einem Kurs von 45,02 auf Tradegate (02. Oktober 2026, 21:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 60,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +2,18 %/+55,49 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang, den einige als nervöse Marktreaktion bei geringem Handelsvolumen und andere als Warnsignal deuten. JPMorgan hält an Overweight und 61 Euro Kursziel fest, erwartet aber saisonal schwächeres Q3-Agrargeschäft. Im Fokus stehen zudem offene Roundup-Klagen, ein möglicher Vergleich sowie die US-Neubewertung von Glyphosat bis 2027.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Bayer eingestellt.

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    dpa-AFX
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