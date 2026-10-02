RBC stuft Tesla auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla nach Auslieferungszahlen des E-Autobauers für das dritte Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 480 US-Dollar belassen. Diese hätten positiv überrascht, schrieb Tom Narayan am Freitag. Derweil habe der Umsatz mit Energiespeichersystem nicht so deutlich zugelegt wie vom Markt erwartet./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 12:03 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 12:03 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,98 % und einem Kurs von 330,8EUR auf Tradegate (02. Oktober 2026, 21:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Tom Narayan

Analysiertes Unternehmen: Tesla

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 480

Kursziel alt: 480

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 480,00 $ , was eine Steigerung von +28,80% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer