RBC stuft Tesla auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla nach Auslieferungszahlen des E-Autobauers für das dritte Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 480 US-Dollar belassen. Diese hätten positiv überrascht, schrieb Tom Narayan am Freitag. Derweil habe der Umsatz mit Energiespeichersystem nicht so deutlich zugelegt wie vom Markt erwartet./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 12:03 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 12:03 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 12:03 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 12:03 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,98 % und einem Kurs von 330,8EUR auf Tradegate (02. Oktober 2026, 21:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Tom Narayan
Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 480
Kursziel alt: 480
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Tom Narayan
Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 480
Kursziel alt: 480
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
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