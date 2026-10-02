JEFFERIES stuft DANONE auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Danone vor Umsatzzahlen zum dritten Quartal von 62 auf 60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Erlöse des Nahrungsmittelkonzerns dürften auf vergleichbarer Basis nicht so stark gestiegen sein wie vom Markt erwartet, schrieb David Hayes in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Zurückzuführen sei dies unter anderem auf das Ausbleiben hyperinflationärer Preisanpassungen bei den Milchprodukten in Argentinien. Zudem verwies der Experte auf Schwierigkeiten bei der Wassermarke Mizone in China und auf ein weniger günstiges Umfeld für den Umsatz im Geschäft mit spezialisierter Ernährung auf dem chinesischen Markt./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 12:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 12:35 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,60 % und einem Kurs von 59,22EUR auf Tradegate (02. Oktober 2026, 20:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: David Hayes

Analysiertes Unternehmen: DANONE

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 62

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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